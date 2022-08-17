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«Аэрофлот» предупредил об ограничениях привилегий SkyTeam

Привилегии SkyTeam временно ограничены для участников программы «Аэрофлот Бонус». Авиаперевозчик приостановил членство в альянсе четыре месяца назад, предупредив, что использование сервисов продолжится с «некоторыми ограничениями»
«Аэрофлот» AFLT ₽27,02 -0,22% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Предоставление привилегий авиационного альянса SkyTeam участникам программы «Аэрофлот Бонус» временно ограничено на рейсах партнеров, предупредили в «Аэрофлоте» клиентов, говорится в сообщении авиакомпании, поступившем корреспонденту РБК.

Аналогичное решение принято в отношение элитных участников программ лояльности других авиакомпаний альянса на рейсах «Аэрофлота» и код-шеринговых рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», говорилось в сообщении.

РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Членство в SkyTeam позволяет клиентам авиакомпаний присоединяться к программе SkyPriority, которая работает в 970 аэропортах по всему миру. Она предполагает приоритет при регистрации на рейс, получении багажа, прохождении досмотра, посадке и пересадках между рейсами. «Участники альянса SkyTeam имеют возможность предложить клиентам больше рейсов, направлений, более широкий ассортимент услуг и привилегий», — поясняли в «Аэрофлоте».

Код-шеринг — это форма сотрудничества между авиаперевозчиками, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими авиакомпаниями. При этом одна из компаний выполняет рейс, а другая становится партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

«Аэрофлот» в апреле сообщил о временном приостановлении членства в SkyTeam по договоренности сторон, альянс и российская компания вели работу над минимизацией влияния этой меры на клиентов. В «Аэрофлоте» тогда подчеркнули, что использование продуктов, сервисов и товарных знаков не прекращается, однако «могут действовать некоторые ограничения» в отношении привилегий альянса.

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К SkyTeam «Аэрофлот» присоединился более 16 лет назад — в апреле 2006 года, гендиректор Валерий Окулов тогда оценил доход от сотрудничества в $10 млн ежегодно только по консервативному сценарию. Глава МИДа Сергей Лавров тогда же подчеркнул, что вступление компании в авиаальянс стало «ярким примером того, как не словами, а делами нужно укреплять роль России в современном мире».

«Чем сильнее будут позиции российского бизнеса на мировых рынках, чем теснее он будет взаимодействовать со своими партнерами за рубежом, тем легче будет России осуществлять свою внешнюю политику, поскольку это помогает укреплять доверие и решать самые сложные вопросы на политическом уровне», — пояснял Лавров.

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В SkyTeam входят 18 авиакомпаний («Аэрофлот» был 19-м), участники альянса совершают рейсы в более чем 170 стран по более чем 1 тыс. направлениям. В числе других участников — Czech Airlines, Air France, Saudia, Korean Air, Vietnam Airlines, China Eastern, AeroMexico и другие.

«Аэрофлот» был последним российским перевозчиком, который состоял в международных авиационных альянсах, — в апреле о приостановке членства в OneWorld сообщили РБК в S7. Компания пояснила это решение «значительным сокращением бизнес-взаимодействия» после ограничений международного авиасообщения. Авиаперевозчик счел, что приостановка членства не скажется на большом числе клиентов из-за действующих полетных ограничений. При этом в ноябре 2020 года S7 сообщала, что за десять лет членства в альянсе Oneworld более 2 млн пассажиров совершили полеты по единому авиабилету S7 Airlines и авиакомпании-партнера из Oneworld.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После начала военной операции на Украине против «Аэрофлота» ввели санкции США, ЕС и Великобритания, установили ограничения на полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. ЕС также запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационной отрасли, и запретил страховое и техническое обслуживание таких товаров. Boeing и Airbus прекратили техобслуживание самолетов российских авиакомпаний. Источники Reuters в августе сообщали, что российские перевозчики, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей.

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