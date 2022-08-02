«Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджеров на 30-40%

На фоне кризиса на российском авиарынке «Аэрофлот» решил с июня 2022 года снизить зарплаты топ-менеджмента на 30–40%. В первом полугодии пассажиропоток группы снизился на 7%, а у ее ключевой «дочки» «Победы» — на 13%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 июня весь топ-менеджмент «Аэрофлота» — от гендиректора и его заместителей до руководителей департаментов — перешел на режим сокращенной оплаты труда, их зарплаты снизились на 30–40%. Он будет действовать до конца 2022 года.

Об этом РБК рассказал источник в совете директоров авиагруппы. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, топ-менеджеры также лишились права пользоваться служебными автомобилями.

Вознаграждение ключевого руководящего персонала группы, к которому помимо правления относятся члены совета директоров, а также руководство летного и наземного состава, в 2021 году составило 1,338 млрд руб., говорится в ее годовом отчете (на какое количество человек оно распространяется — в отчете не указано). В эту сумму входят постоянная и переменная часть зарплаты и другие компенсации.

В «Аэрофлоте» на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Такие меры приняты на фоне кризиса, в котором оказалась российская авиаотрасль после начала спецоперации Москвы на Украине. ЕС, Великобритания, США, Канада и другие страны ввели беспрецедентные санкции, запретив поставку в Россию новых самолетов и комплектующих к ним, а также полеты в своем воздушном пространстве для российских авиакомпаний. В итоге перевозчики были отрезаны от одного из основных зарубежных рынков — Евросоюза.

По итогам первого полугодия 2022 года «Аэрофлот» перевез 17,18 млн пассажиров, что на 7,4% меньше, чем было год назад (18,557 млн). При этом на международных линиях количество пассажиров у группы почти не изменилось, составив 2,45 млн человек (-0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). А на внутреннем рынке перевозки упали на 8,5%, с 16,1 млн до 14,73 млн. Сильнее всего снизился пассажиропоток у ключевой «дочки» «Аэрофлота» — лоукостера «Победа». По итогам второго квартала она перевезла 2,46 млн человек (на 32,5% меньше аналогичного периода 2021 года), а по итогам первого полугодия — 5,57 млн (-13%).

«На операционные результаты второго квартала 2022 года оказала влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты», — говорится в сообщении «Аэрофлота». При этом после снижения перелетов в марте во втором квартале группа активно восстанавливала показатели перевозок, среднемесячные темпы роста составили 19,5%, подчеркивала компания: частично восстановлены международные перевозки, а также улучшилась динамика показателей внутренних линий. К тому же, группе удалось повысить эффективность операционной деятельности: процент занятости пассажирских кресел в апреле—июне увеличился на 5,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 83,7%. Загрузка самолетов «Победы» увеличилась на 1,5 п.п., до 95,3%, достигнув уровня июля—августа 2021 года. Представитель основного конкурента «Аэрофлота» — S7 — не ответил на вопрос РБК, планирует ли принимать аналогичные меры по снижению зарплат топ-менеджмента.

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За последние два года «Аэрофлот» не первый раз прибегает к такой антикризисной мере. После начала пандемии коронавируса весной 2020 года, когда перевозчики полностью остановили международные перелеты, группа снизила зарплаты топ-менеджеров на 40%. Тогда представитель «Аэрофлота» говорил РБК, что это «добровольное решение», принятое наряду с сокращением других затрат и закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности и безопасностью.