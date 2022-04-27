Последняя российская авиакомпания вышла из мировых альянсов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Матвиенко раскритиковала главу Минсельхоза за проблемы у фермеров Бизнес, 19:46
Тарпищев оценил возможность выступления Медведева на «Ролан Гаррос» Спорт, 19:44
В Моcкве введут электронный список избирателей Политика, 19:42
Реальные располагаемые доходы россиян возобновили спад Экономика, 19:36
Акции Boeing обвалились на 12% из-за убытков и приостановки производства Инвестиции, 19:34
Тренер Шашилов заявил о продолжении работы с женской сборной по биатлону Спорт, 19:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:29
Что продавать прямо сейчас. Эксперт назвал 5 переоцененных криптовалют Крипто, 19:18
Минфин допустил возобновление покупки алмазов у АЛРОСА Бизнес, 19:16
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 19:10
Самый крупный голубой бриллиант продали за $57,5 млн Стиль, 19:07
ЕК призвала компании не идти на требования России по оплате газа в рублях Политика, 19:03
Премьер Польши призвал к новым санкциям, так как Россия «справляется» Политика, 18:59
Получивший травму Панарин пропустит ближайший матч «Рейнджерс» в НХЛ Спорт, 18:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Бизнес ,  
0 

Последняя российская авиакомпания вышла из мировых альянсов

«Аэрофлот» приостановил членство в авиаальянсе SkyTeam
SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о приостановке сотрудничества, авиаперевозчик продолжит предоставлять продукты и сервисы альянса с некоторыми ограничениями. Компания присоединилась к SkyTeam в 2006 году
«Аэрофлот» AFLT ₽31,8 +5,37% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Аэрофлот» временно приостановил членство в авиационном альянсе SkyTeam, это решение принято по договоренности, обе стороны ведут работу над минимизацией влияния этой меры на клиентов, сообщили РБК представители авиаперевозчика.

«Аэрофлот» не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, но по привилегиям альянса на рейсах ПАО «Аэрофлот» могут действовать некоторые ограничения», — отметили в компании.

SkyTeam сейчас объединяет 18 авиакомпаний («Аэрофлот» был 19-м) с более чем 1 тыс. рейсов в 170 стран. Ежегодно члены SkyTeam перевозят более 676 млн пассажиров. В числе других участников — Czech Airlines, Air France, Saudia, Korean Air, Vietnam Airlines и другие.

Приложение «Аэрофлота» удалили из App Store
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

После выхода «Аэрофлота» из SkyTeam ни одна российская авиакомпания не представлена в глобальных авиационных альянсах. 19 апреля о приостановке членства в OneWorld сообщили РБК в S7. Авиаперевозчик связал это решение со «значительным сокращением бизнес-взаимодействия» после ограничений международного авиасообщения.

В S7 также выразили уверенность, что это решение не скажется на большом числе клиентов из-за существующих полетных ограничений. В ноябре 2020 года авиаперевозчик сообщал, что за десять лет членства в альянсе Oneworld более 2 млн пассажиров совершили полеты по единому авиабилету S7 Airlines и авиакомпании-партнера из Oneworld.

«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок
Бизнес
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Фото: Anthony Kwan / Getty Images Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России
Статьи

«Аэрофлот» присоединился к SkyTeam в апреле 2006 года. Гендиректор компании Валерий Окулов тогда заявил, что сотрудничество только по консервативному сценарию будет приносить «Аэрофлоту» до $10 млн ежегодно.

Глава МИДа Сергей Лавров тогда же отметил, что вступление российской компании в SkyTeam — «яркий пример того, как не словами, а делами нужно укреплять роль России в современном мире».

«Чем сильнее будут позиции российского бизнеса на мировых рынках, чем теснее он будет взаимодействовать со своими партнерами за рубежом, тем легче будет России осуществлять свою внешнюю политику, поскольку это помогает укреплять доверие и решать самые сложные вопросы на политическом уровне», — пояснил Лавров.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Аэрофлот Альянс российские авиакомпании выход
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году»
Бизнес
«Аэрофлот» объяснил замену шампанского в бизнес-классе на российское
Бизнес
В «Аэрофлоте» сменился гендиректор
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter