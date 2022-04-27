Последняя российская авиакомпания вышла из мировых альянсов
«Аэрофлот» временно приостановил членство в авиационном альянсе SkyTeam, это решение принято по договоренности, обе стороны ведут работу над минимизацией влияния этой меры на клиентов, сообщили РБК представители авиаперевозчика.
«Аэрофлот» не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, но по привилегиям альянса на рейсах ПАО «Аэрофлот» могут действовать некоторые ограничения», — отметили в компании.
SkyTeam сейчас объединяет 18 авиакомпаний («Аэрофлот» был 19-м) с более чем 1 тыс. рейсов в 170 стран. Ежегодно члены SkyTeam перевозят более 676 млн пассажиров. В числе других участников — Czech Airlines, Air France, Saudia, Korean Air, Vietnam Airlines и другие.
После выхода «Аэрофлота» из SkyTeam ни одна российская авиакомпания не представлена в глобальных авиационных альянсах. 19 апреля о приостановке членства в OneWorld сообщили РБК в S7. Авиаперевозчик связал это решение со «значительным сокращением бизнес-взаимодействия» после ограничений международного авиасообщения.
В S7 также выразили уверенность, что это решение не скажется на большом числе клиентов из-за существующих полетных ограничений. В ноябре 2020 года авиаперевозчик сообщал, что за десять лет членства в альянсе Oneworld более 2 млн пассажиров совершили полеты по единому авиабилету S7 Airlines и авиакомпании-партнера из Oneworld.
«Аэрофлот» присоединился к SkyTeam в апреле 2006 года. Гендиректор компании Валерий Окулов тогда заявил, что сотрудничество только по консервативному сценарию будет приносить «Аэрофлоту» до $10 млн ежегодно.
Глава МИДа Сергей Лавров тогда же отметил, что вступление российской компании в SkyTeam — «яркий пример того, как не словами, а делами нужно укреплять роль России в современном мире».
«Чем сильнее будут позиции российского бизнеса на мировых рынках, чем теснее он будет взаимодействовать со своими партнерами за рубежом, тем легче будет России осуществлять свою внешнюю политику, поскольку это помогает укреплять доверие и решать самые сложные вопросы на политическом уровне», — пояснил Лавров.