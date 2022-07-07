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Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на реформу техобслуживания самолетов

Специалисты «Аэрофлота» пожаловались Путину на реформу департамента по техобслуживанию
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на реформу блока по техобслуживанию, состоящего из 2 тыс. человек, — специалисты опасаются сокращений. Перевозчик такой риск опровергает: в компании идет создание крупнейшего провайдера техуслуг
«Аэрофлот» AFLT ₽27,34 -3,26% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались президенту Владимиру Путину на планы руководства компании упразднить департамент по техническому обслуживанию воздушных судов, в котором работают более 2 тыс. сотрудников (всего по состоянию на 31 декабря 2021 года в «Аэрофлоте» работали 20,3 тыс. человек, во всей группе — 36,1 тыс.). У РБК есть копия письма от «коллектива департамента» (список подписантов не указан), отправленного в администрацию президента 1 июля.

Причина претензий сотрудников — реформа блока техобслуживания, которую 24 февраля утвердил совет директоров перевозчика. Суть реформы — пересмотреть вопросы техобслуживания самолетов, убрав дублирующие функции и передав их полностью в принадлежащую перевозчику компанию «А-Техникс». Во вторник, 5 июля, «Аэрофлот» сообщил о создании на базе «А-Техникс» крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов: «С этой целью в «А-Техникс» будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс департамента технического обслуживания «Аэрофлота». Этот процесс компания намерена завершить до конца 2022 года.

«Передача указанных функций в «А-Техникс», как следствие, повлечет за собой потерю рабочих мест работниками департамента по техническому обслуживанию «Аэрофлота», занятыми на работах по ремонту и обслуживанию воздушных судов», — говорится в письме председателя профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации работников «Аэрофлота» Николая Изосимова, которое он отправил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому 21 июня (у РБК есть копия, его подлинность подтвердил сотрудник департамента). По его словам, в профсоюз обратились более 150 работников этого департамента.

Непосредственно техобслуживанием самолетов в ангарах и на аэродроме занимаются около тысячи инженеров и техников, подавляющее большинство из них (свыше 50%) хотят остаться в авиакомпании, заявил РБК трудовой инспектор профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Григорий Ребеко. По его словам, сотрудники вспомогательных служб департамента разделяют опасения, связанные с возможным сокращением специалистов, не захотевших перейти на работу в «А-Техникс».

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Это абсолютно корпоративный вопрос, а обеспечение безопасности полетов — это абсолютный приоритет», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать жалобу сотрудников «Аэрофлота». В соответствии с действующим законодательством авиакомпании самостоятельно определяют схему организационной структуры управления своей коммерческой деятельностью, соглашается представитель Росавиации.

Зачем «Аэрофлот» решил провести реформу техобслуживания

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В мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру, заявил гендиректор «А-Техникс» Михаил Коробович. Эта бизнес-модель распространена и в мире, и в России, соглашается директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев. Такая реформа — нормальное решение, оно позволит оптимизировать работу (лучше планировать, более эффективно использовать персонал и т.п.) и также уменьшить стоимость работ за счет объемов для других авиакомпаний, говорит профессор авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautial University Виталий Гужва. Он не видит повышения рисков для безопасности полетов.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По словам Коробовича, такой аутсорсинг техобслуживания и ремонта позволяет авиакомпании значительно сократить расходы на эти услуги. Речь идет о сокращении затрат на 15%, сообщили РБК несколько сотрудников авиакомпании со ссылкой на материалы совета директоров 24 февраля.

К тому же «А-Техникс» специализируется не только на техобслуживании воздушного флота «Аэрофлота», но и оказывает услуги для сторонних перевозчиков, принося дополнительный доход группе, указал глава подрядчика. Одним из наиболее известных в мире примеров является немецкая Lufthansa Technik, которая стала обособленной организацией в 1995 году, с тех пор для нее не было разницы между услугами, предоставляемыми Lufthansa и другим клиентам, напоминает Тиняев.

Почему техспециалисты против реформы

Основные производственные мощности департамента по техническому обслуживанию — три ангарных комплекса для обслуживания самолетов в Шереметьево. Эти ангары будут передаваться в «А-Техникс» на первоначальном этапе, следует из сообщения авиакомпании. Вслед за ними будут переданы линейные станции технического обслуживания и склады. Реформа также предполагает «переоформление квалифицированного профильного персонала» в «А-Техникс», поясняли в «Аэрофлоте».

Но большинство сотрудников департамента выступают против такого перехода, рассказали РБК восемь его специалистов. В рамках перехода сотрудникам предлагается пройти собеседование для устройства на работу в «А-Техникс». На одной из встреч со специалистами начальник службы управления персонала «А-Техникс» Юлия Чичко сообщила, что к 12 июля часть сотрудников должны определиться: если нужного количества специалистов не наберется, «А-Техникс» будет брать людей «с рынка» (в распоряжении РБК есть аудиозапись встречи). «Рынок [специалистов по техническому обслуживанию] сейчас большой и свободный», — отметила она.

Условия работы в «А-Техникс» хуже, чем в самом «Аэрофлоте», утверждают сотрудники авиакомпании: нет корпоративных билетов, квартальных премий, меньше отпускных дней и действует система штрафов. На встрече с коллективом Чичко согласилась, что мотивационный пакет в «А-Техникс» хуже, следует из аудиозаписи. Но представитель «А-Техникс» настаивает, что компания предлагает «конкурентоспособный социальный пакет для сотрудников и является одним из лучших на рынке труда», а в компании существует строгая и прозрачная система контроля и гарантии качества: «Аудиторы не раз отмечали высокий уровень подготовки персонала компании, культуры производства и оснащенность материальной базы. Это позволяет быть уверенным в высоком уровне обеспечения безопасности полетов с точки зрения техобслуживания и ремонта».

«Аэрофлот» объяснил выплаты уходящим на пенсию сотрудникам
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Озабоченность специалистов понятна — реформа технического обслуживания изначально предполагала «существенную» оптимизацию персонала, а теперь на фоне сокращения международных полетов она может оказаться еще больше, допускает собеседник, близкий к руководству авиакомпании.

«Аэрофлот» с пониманием относится к беспокойству сотрудников департамента технического обслуживания за собственное персональное благополучие, которое объясняется некорректностью понимания дальнейшей стратегии развития направления техобслуживания и ремонта группы (ТОиР), говорит ее представитель. По его словам, персонал этого департамента будет «перераспределяться» между «А-Техникс» и другими подразделениями «Аэрофлота», решающими смежные задачи, — департаментом управления закупочной деятельности и департаментом поддержания летной годности. «Мы бережно относимся к высококвалифицированному персоналу, а также с оптимизмом смотрим на развитие сферы оказания услуг по ТОиР группы. Стратегия развития «А-Техникс» нацелена на увеличение объемов работ, что в текущих условиях является вполне реальным», — добавил он.

Авиагруппа сконцентрировалась на развитии внутренних линий, что положительно влияет на среднесуточный налет воздушного парка и, следовательно, на объемы техобслуживания и ремонта, утверждает ее представитель. «Российские авиакомпании лишились возможности отправки своих воздушных судов в зарубежные организации ТОиР, заметно растет востребованность услуг «А-Техникс», поэтому «А-Техникс» может не только сохранить объемы работы, но и нарастить их», — подчеркивает он.

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Аэрофлот реформа Владимир Путин техобслуживание
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