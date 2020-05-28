Биолог назвала способных заразиться COVID-19 диких животных

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Коронавирусом могут заразиться морские млекопитающие и человекообразные обезьяны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биолога, участника конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Марию Воронцову.

«Ученые выясняют, в клетках каких животных есть рецепторы, на которые вирус может перескочить. Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных», — пояснила Воронцова. Среди них она перечислила всех зубатых китов: дельфинов, белух, косаток, нарвалов, тюленей.

Риск заразиться коронавирусом увеличивается для представителей китообразных, которые живут в океанариумах.«Например, косатки — животные очень нежные и легко заражаются от человека», — отметила Воронцова. При этом возможна и передача COVID-19 от животных к людям.

«В группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было передачи вируса», — добавила биолог.