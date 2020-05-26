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У кошки в России выявили COVID-19

После осмотра в московской ветклинике пятилетнюю кошку отправили на анализ на COVID-19. Тест показал положительный результат. Животное поместили на карантин по месту жительства владельца
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Исследователи выявили новую коронавирусную инфекцию у пятилетней кошки. Об этом журналистам сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

О заражении кошки в России ранее сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

По словам Власова, владелец отнес животное в одну из московских ветеринарных клиник. После осмотра специалист дал направление в подведомственный Россельхознадзору «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»). Там у животного взяли пробы для проведения анализа на COVID-19, тест показал положительный результат.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кошку поместили на карантин по месту жительства владельца. Россельхознадзор отмечает, что сейчас коронавирус передается от человека к человеку и, согласно рекомендациям ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных, пока нет доказательств того, что вирусом можно заразиться от кошек или собак. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — заметил Власов.

СМИ сообщили о заражении коронавирусом двух кошек в США
Общество
Фото: Eddie Mulholland / Getty Images

При этом в апреле заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков говорил, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться кошке от другой кошки. Он отмечал, что менее восприимчивы к вирусу собаки. По словам Савенкова, они могут заразиться, но в значительно меньшей степени.

Журнал Nature со ссылкой на исследование специалистов Ветеринарного института Харбина сообщал, что коронавирусом кошки могут заразиться воздушно-капельным путем от животных, которые содержатся в соседних клетках. Согласно исследованию, перед коронавирусом также уязвимы хорьки, более устойчивы к заражению, кроме собак, свиньи и другие домашние животные.

В конце апреля коронавирус выявили у двух кошек в штате Нью-Йорк. Asocciated Press отмечало, что это первые подтвержденные случаи заболевания среди домашних животных в США.

Теги: коронавирус, кошки, домашние животные, Москва
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