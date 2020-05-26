У кошки в России выявили COVID-19

После осмотра в московской ветклинике пятилетнюю кошку отправили на анализ на COVID-19. Тест показал положительный результат. Животное поместили на карантин по месту жительства владельца

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Исследователи выявили новую коронавирусную инфекцию у пятилетней кошки. Об этом журналистам сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

О заражении кошки в России ранее сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

По словам Власова, владелец отнес животное в одну из московских ветеринарных клиник. После осмотра специалист дал направление в подведомственный Россельхознадзору «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»). Там у животного взяли пробы для проведения анализа на COVID-19, тест показал положительный результат.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Кошку поместили на карантин по месту жительства владельца. Россельхознадзор отмечает, что сейчас коронавирус передается от человека к человеку и, согласно рекомендациям ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных, пока нет доказательств того, что вирусом можно заразиться от кошек или собак. «Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — заметил Власов.