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Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

В Россельхознадзоре рекомендуют исключить тесные контакты между домашними животными в тех местах, где выявлено много случаев заражения COVID-19
Фото: Guillermo Legaria / Getty Images
Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

Ученые отмечают, что COVID-19 могут заражаться и самые популярные домашние питомцы — собаки и кошки. Но если собаки, как правило, переносят болезнь легко, без явных симптомов, то у кошек проявлялись признаки острой респираторной инфекции.

«В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

У кошки в России выявили COVID-19
Общество
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено, нет и доказательств возможности такого заражения. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена, поэтому в Россельхознадзоре рекомендуют исключить тесные контакты между домашними животными в тех местах, где выявлено много случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, ведомство советует сократить контакты с домашним любимцем тем, кто сам заболел COVID-19. В частности, рекомендуется, чтобы больной человек не кормил животное и не ухаживал за ним, не гладил кошку или собаку и не давал той лизать себе руки и т.д.

Необходимости в массовом тестировании домашних животных на COVID-19 в Россельхознадзоре не видят, однако рекомендуют проверять кошек и собак, тесно контактировавших с больным либо проявляющих клинические признаки респираторного заболевания.

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Фотогалерея 
<p>Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году ему&nbsp;подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.</p> <p>В 2010 году, после переговоров по газопроводу &laquo;Южный поток&raquo;, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя выбирали через открытый конкурс: выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.</p> <p>В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину <a href="http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584fbea19a7947b30020e190">признана</a> национальным достоянием Японии.</p>

«Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом», — говорится в сообщении ведомства.

Для проверки животных на COVID-19 используются разработанные учеными Россельхознадзора тест-системы, выявляющие вирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Животное, у которого подтверждено заболевание, должно быть изолировано, ему назначается противовирусное и симптоматическое лечение вплоть до выздоровления.

Авторы: Евгений Калюков, Елена Сухорукова
Теги: Россельхознадзор, коронавирус, домашние животные
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