Самым доступным бензин оказался в ЯНАО, Москве и на Чукотке

Исходя из размера среднемесячной заработной платы в российских регионах,«РИА Рейтинг» составило рейтинг доступности бензина для россиян.

Эксперты, основываясь на данных Росстата, рассчитали, сколько бензина марки АИ-95 могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.

В первом полугодии 2018 года больше всего бензина могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Москвы и Чукотки, а меньше всего — жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Жители ЯНАО могли приобрести на среднемесячную зарплату 2000 л бензина в месяц. В Москве показатель составил 1600 л, на Чукотке — 1599 л.

В десятку регионов с самым доступным для жителей бензином также вошли Ненецкий автономный округ (1549 л), Магаданская и Сахалинская области (1470 и 1382 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1363 л), Камчатский край (1281 л), город Санкт-Петербург (1195 л) и Мурманская область (1097л).

Меньше всего бензина по итогам первого полугодия могут купить на среднемесячную зарплату жители Дагестана (457 л), а также Кабардино-Балкарии (483 л) и Карачаево-Черкесии (493 л). Жители Крыма могут приобрести на среднемесячную зарплату 514 л бензина.

Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2017 года по май 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2018 года.