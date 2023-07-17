В России резко подорожали грузовые автоперевозки

Прежде первое полугодие отличались стабильностью при росте тарифов на грузоперевозки, но в этом году издержки резко выросли, сообщили участники рынка. Сложился дефицит водителей, ушедших на высокие зарплаты в новые регионы

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За первое полугодие спрос на автомобильные грузоперевозки по России увеличился на 61%, только в мае и июне — вдвое в годовом выражении; стоимость самых популярных направлений в среднем поднялась на 38% за год и на 10% за последний квартал. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты биржи ATI.SU.

Увеличение спроса объясняется ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, полагает основатель ATI.SU Святослав Вильде. По данным компании, в международных грузоперевозках спрос вырос только на 30%, в экспортных направлениях не превысив 3%.

Число заявок из стран Европы резко упало, но выросло из Белоруссии (до 80%), Китая (на 85%) и Монголии (на 139%). Экспортные перевозки сократились на всех европейских направлениях, наибольший рост показали Турция, Узбекистан, Казахстан и Китай. Как отметили в ATI.SU, ставки на международные перевозки почти не увеличились.

Первые шесть месяцев года обычно отличались «относительным спокойствием с точки зрения роста затрат на логистику», однако в 2023 году в этот период тарифы выросли более чем на 15%, рассказали в FM Logistic. Там отметили, что спрос устойчив, а стоимость международных перевозок резко упала, тарифы снизились почти наполовину.

По сведениям SOTA Logistic, внутрироссийские перевозки подорожали на 15–20%, в числе причин этой динамики — нехватка водителей категории Е (дефицит составляет 26% водителей) и техники, в особенности универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов на 110 кубометров. Нехватка сотрудников вызывает рост зарплат, сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали за 190–200 тыс. руб., и потому доля трат на персонал в грузоперевозках достигает порядка 25–30%, сообщил коммерческий директор компании Кирилл Латинский.

Кроме того, большое число транспорта перевели на новые территории, так как зарплаты там выше, чем в остальной части страны, продолжил Латинский. Он отметил, что из-за колебаний курса рубля и геополитических рисков российские компании не могут накопить рублевую массу на расчетных счетах, тратя ее на покупку оборудования, товаров и техники, что вызывает количественный рост перевозок.

В транспортной компании Delko оценивают удорожание логистических услуг за январь—июнь в 10–30% в зависимости от направления и отрасли, там связывают ситуацию с ростом цен на транспорт и изменением цепочек поставок вследствие санкций. Ситуация «осложняет поиск и закупку запасных частей», это также привело к значительному росту цен на сервисное обслуживание техники.

Гендиректор компании Санджар Ашуралиев предположил, что удорожание в среднем по рынку в третьем квартале вырастет не менее чем на 15–20%. Вместе с тем повышение утилизационного сбора с 1 августа увеличит стоимость грузового автомобиля еще почти на 600 тыс. руб., считает он.

«Средний возраст парка составляет 20 лет. При этом техника продолжает выбывать, а рынок испытывает острый дефицит магистральных тягачей. Китайская техника пока еще не перекрыла потребность перевозчиков. Мы видим, что из-за сложностей с поставками запчастей увеличивается простой», — отмечает Ашуралиев.

В FM Logistic уточнили, что старение российского автопарка требует замены 20–25 тыс. машин каждый год, а вымывание парка «дефицитных» тягачей вызывает спекулятивный рост тарифов — «первые симптомы мы уже видим в ряде районов Поволжья и Северо-Западного округа».

Весной аналитики консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» «Сбера») пришли к выводу, что объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн руб., что почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн руб.).

Среди ключевых драйверов роста эксперты назвали рост себестоимости автоперевозок, инфляцию, развитие рынка продуктового ретейла и e-commerce, продолжающееся «обеление» рынка и изменение логистических цепочек, ограниченность пропускной способности железных дорог.