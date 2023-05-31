«Мечел» снизил добычу угля на 25% из-за проблем с логистикой

«Мечел» снизил добычу угля в первом квартале на 25%, а продажу угольного концентрата — на 34%. Это произошло из-за дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, отметили в компании

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Мечел» снизил добычу угля в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, до 2,1 млн т. Соответственно, продажа концентрата коксующегося угля сократилась на 34%, до 0,6 млн т. Это произошло из-за «дефицита провозной способности» железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД. Об этом говорится в отчете компании, поступившем в РБК.

Продажи энергетических углей и железорудного концентрата упали на 18%, до 700 тыс. т и 305 тыс. т соответственно, антрацитов — на 24%, до 218 тыс. т.

«Мечел» отгружает свою продукцию через дальневосточные порты Ванино и Посьет. Компания была вынуждена снизить свои производственные планы на двух основных добывающих предприятиях — «Южном Кузбассе» и «Якутугле», говорится в сообщении.

«Логистические сложности стали основным сдерживающим фактором, повлиявшим на структуру продаж в первом квартале 2023 года», — заявил гендиректор «Мечела» Олег Коржов (его слова приводятся в сообщении). В итоге «у компании не было возможности в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка угля», — отметил он. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

В то же время производство чугуна и стали «Мечела» в январе—марте упало незначительно — на 2%, до 835 тыс. т, и на 3%, до 906 тыс. т, соответственно. Продажи углей PCI (пылеугольного топлива), напротив, выросли на 80%, до 423 тыс. т.

В первом квартале компания увеличила реализацию энергетического угля на внутреннем рынке более чем в два раза за счет перераспределения поставок с экспортных направлений, отмечает Коржов. Рост продаж PCI связан с накоплением крупных партий в дальневосточных портах к концу четвертого квартала прошлого года, добавил он.

31 мая совет директоров «дочки» «Мечела» «Южный Кузбасс» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 29 июня, принять решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Компания не выплачивает дивиденды с 2013-го.