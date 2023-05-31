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«Мечел» снизил добычу угля на 25% из-за проблем с логистикой

«Мечел» снизил добычу на 25% из-за нехватки провозных мощностей на Восточном полигоне
«Мечел» снизил добычу угля в первом квартале на 25%, а продажу угольного концентрата — на 34%. Это произошло из-за дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне, отметили в компании
«Мечел» MTLR ₽177,93 -2,96% Купить
«Мечел» MTLRP ₽192,75 -2,21% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Мечел» снизил добычу угля в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, до 2,1 млн т. Соответственно, продажа концентрата коксующегося угля сократилась на 34%, до 0,6 млн т. Это произошло из-за «дефицита провозной способности» железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД. Об этом говорится в отчете компании, поступившем в РБК.

Продажи энергетических углей и железорудного концентрата упали на 18%, до 700 тыс. т и 305 тыс. т соответственно, антрацитов — на 24%, до 218 тыс. т.

«Мечел» отгружает свою продукцию через дальневосточные порты Ванино и Посьет. Компания была вынуждена снизить свои производственные планы на двух основных добывающих предприятиях — «Южном Кузбассе» и «Якутугле», говорится в сообщении.

«Логистические сложности стали основным сдерживающим фактором, повлиявшим на структуру продаж в первом квартале 2023 года», — заявил гендиректор «Мечела» Олег Коржов (его слова приводятся в сообщении). В итоге «у компании не было возможности в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка угля», — отметил он. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

В то же время производство чугуна и стали «Мечела» в январе—марте упало незначительно — на 2%, до 835 тыс. т, и на 3%, до 906 тыс. т, соответственно. Продажи углей PCI (пылеугольного топлива), напротив, выросли на 80%, до 423 тыс. т.

В первом квартале компания увеличила реализацию энергетического угля на внутреннем рынке более чем в два раза за счет перераспределения поставок с экспортных направлений, отмечает Коржов. Рост продаж PCI связан с накоплением крупных партий в дальневосточных портах к концу четвертого квартала прошлого года, добавил он.

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31 мая совет директоров «дочки» «Мечела» «Южный Кузбасс» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 29 июня, принять решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Компания не выплачивает дивиденды с 2013-го.

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Теги
Любовь Мартынова
«Мечел» уголь РЖД транспортная инфраструктура
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