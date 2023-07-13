Госдума ограничила перевозку по России вейпов и электронных сигарет

Госдума запретила россиянам перевозить по стране больше 20 мл жидкости для вейпа

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий перевозку по России никотинсодержащей продукции физическими лицами.

После вступления поправок в силу один совершеннолетний сможет перевозить по стране:

не более пяти единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости;

не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания.

Ранее законопроектом запрещалось провозить по стране за раз более 200 сигарет, либо 50 сигар (сигарилл), либо 250 г табака, либо 250 г всей перечисленной продукции в ассортименте на одно лицо, которому исполнилось 18 лет.

Документ вносит поправки в ст. 18 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Депутаты предложили добавить пункт 3.1, вводящий ограничения на перемещение никотина, не маркированного по российскому законодательству.

«Неконтролируемый оборот никотинсодержащей продукции представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам запрещено перевозить свыше 200 сигарет или 250 г табака, не маркированных по законодательству России. В случае превышения нарушителю грозит штраф 15–25 тыс. руб. с конфискацией продукции.

13 июня 2023 года Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака. Этот документ регулирует производство, оборот и ввоз в Россию табачной и никотинсодержащей продукции, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Все требования закона распространяются также на электронные сигареты.