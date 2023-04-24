«Коммерсантъ» узнал о продаже Leroy Merlin логистических центров

Складские помещения сети гипермаркетов на рынке оценивают в 11–12 млрд руб. Новому владельцу будет крайне сложно найти другого арендатора помещений и Leroy Merlin продолжит их использование, говорят эксперты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Французский ретейлер Leroy Merlin продаст все собственные складские помещения в России, с новым владельцем будет заключен контракт об аренде. Вырученные средства направят на развитие сети после продажи бизнеса местному менеджменту, так как компания отказалась финансировать этот процесс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Оба логистических центра ретейлера расположены в Подмосковье, их суммарная площадь — 270 тыс. кв. м. Потенциальные покупатели — Central Properties и «Венталл-Девелопмент», рассказали источники газеты. Один из собеседников отметил, что другого арендатора на такие площади найти сейчас в России почти невозможно, а потому сама Leroy Merlin будет арендовать свои бывшие склады.

В CORE.XP подсчитали, что сумма сделки может составить 11–12 млрд руб., в Herzen полагают, что новый собственник при этом получит скидку в 15%.

О решении передать бизнес местному менеджменту в Leroy Merlin сообщили месяц назад — 24 марта. Представитель компании заявил РБК, что компания продолжит работу в обычном режиме, изменение не повлияет на отношения с поставщиками или работу сотрудников.

Минпромторг одобрил решение руководства Leroy Merlin. «Владелец (французская группа ADEO) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — сказал замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.