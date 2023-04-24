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«Коммерсантъ» узнал о продаже Leroy Merlin логистических центров

«Коммерсантъ»: французская Leroy Merlin продаст логистические центры в России
Складские помещения сети гипермаркетов на рынке оценивают в 11–12 млрд руб. Новому владельцу будет крайне сложно найти другого арендатора помещений и Leroy Merlin продолжит их использование, говорят эксперты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Французский ретейлер Leroy Merlin продаст все собственные складские помещения в России, с новым владельцем будет заключен контракт об аренде. Вырученные средства направят на развитие сети после продажи бизнеса местному менеджменту, так как компания отказалась финансировать этот процесс, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Оба логистических центра ретейлера расположены в Подмосковье, их суммарная площадь — 270 тыс. кв. м. Потенциальные покупатели — Central Properties и «Венталл-Девелопмент», рассказали источники газеты. Один из собеседников отметил, что другого арендатора на такие площади найти сейчас в России почти невозможно, а потому сама Leroy Merlin будет арендовать свои бывшие склады.

В CORE.XP подсчитали, что сумма сделки может составить 11–12 млрд руб., в Herzen полагают, что новый собственник при этом получит скидку в 15%.

О решении передать бизнес местному менеджменту в Leroy Merlin сообщили месяц назад — 24 марта. Представитель компании заявил РБК, что компания продолжит работу в обычном режиме, изменение не повлияет на отношения с поставщиками или работу сотрудников.

Минпромторг одобрил решение руководства Leroy Merlin. «Владелец (французская группа ADEO) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — сказал замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Первый магазин Leroy Merlin в России открылся в августе 2004 года в Мытищах. Спустя год ретейлер стал самым эффективным среди DIY-продавцов (от англ. «do it yourself» — товаров для самостоятельного ремонта, а также изготовления вещей и их усовершенствования) по числу наименований реализуемого ассортимента и объему продаж, отмечал «Коммерсантъ».

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. По итогам 2022 года она входила в десятку крупнейших ретейлеров страны, оценивает компания «INFOLine-Аналитика». В прошлом году выручка сети в сравнении с сопоставимым периодом выросла на 15%, до 529,7 млрд руб. По данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка операционной компании ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2021-м составила 456,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 35,5 млн руб.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Leroy Merlin Подмосковье склады Логистический комплекс
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