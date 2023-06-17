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Министр допустил запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Максут Шадаев заявил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — добавил он.

Помимо этого Минцифры и Минпромторг обсуждают и запрет параллельного импорта серверов и систем хранения данных из недружественных стран. «Сейчас по ним параллельный импорт разрешен, а мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги», — сказал Шадаев.

Материал дополняется.

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