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Google объяснила намерение обанкротить российскую «дочку»

Несмотря на запущенную процедуру банкротства и закрытие российского офиса, Google продолжит работать в стране и предоставлять российским пользователям свои бесплатные сервисы, сообщили в компании
Alphabet GOOGL $2 300,81 -1,38% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Из-за ареста своего банковского счета российское подразделение Google не может обеспечить работу офиса, сообщил РБК представитель Google, комментируя решение компании начать процедуру банкротства российской «дочки».

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — сказал представитель компании.

Он добавил, что Google продолжит предоставлять пользователям из России бесплатные сервисы, такие как поисковик, YouTube, GMail, «Google Карты», Google Play и другие.

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Фото:Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Ранее 18 мая российская «дочка» Google сообщила, что намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В ее уведомлении, размещенном в федеральном реестре юридически значимых сведений, говорилось, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании этой суммы. Помимо этого, иски против российской «дочки» Google подали ряд российских СМИ, аккаунты которых на YouTube были заблокированы.

Российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — агрегировало платежи за рекламу. По итогам 2021 года выручка компании составила 134,3 млрд руб., а чистый убыток — 26,4 млрд руб., следует из данных СПАРК. Кроме указанных средств Google получала платежи от российских клиентов и пользователей через иностранные юрлица.

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