«Опора России» предложила запретить Booking ставить требования по ценам

После долгих попыток разобраться с условиями сервиса Booking через ФАС «Опора России» решила зайти с другой стороны. Теперь бизнес подготовил поправки в законодательство, которые должны вынудить Booking пойти на уступки

Фото: Nicholas Hunt / Getty Images / Booking

«Опора России» подготовила поправки в законодательство, которые регулируют работу систем онлайн-бронирования в отелях, пишет «Коммерсантъ». В частности, организация требует запретить таким системам выдвигать требования к установлению минимальной цены.

Сейчас сервис Booking, занимающий почти монопольное положение на рынке онлайн-бронирования, предъявляет партнерам требование паритета цен. Оно заключается в том, что отели не могут продавать номера дешевле цены, указанной на Booking. Более низкие цены, по условиям договора, нельзя размещать в том числе на собственном сайте или снижать цены для офлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель.

В феврале 2019 года «Опора России» пожаловалась на это правило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ФАС по итогам рассмотрения жалобы сочла такие условия нарушающими принцип свободной конкуренции и в ноябре предписала Booking отказаться от этой практики. ФАС согласилась с «Опорой» в том, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. По оценкам «Опоры России», Booking.com занимает долю в 70% российского рынка бронирования гостиниц.

Российская пресс-служба Booking.com в ответ сообщила, что цены на предлагаемые на ее сайте объекты размещения устанавливает не Booking.com, а сами партнеры, компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен». Спустя несколько недель «Опора» заявила, что не увидела никаких изменений в работе Booking. В итоге 30 декабря ФАС возбудила против Booking антимонопольное дело.