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Бизнес ,  
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«Опора России» предложила запретить Booking ставить требования по ценам

После долгих попыток разобраться с условиями сервиса Booking через ФАС «Опора России» решила зайти с другой стороны. Теперь бизнес подготовил поправки в законодательство, которые должны вынудить Booking пойти на уступки
Фото: Nicholas Hunt / Getty Images / Booking
Фото: Nicholas Hunt / Getty Images / Booking

«Опора России» подготовила поправки в законодательство, которые регулируют работу систем онлайн-бронирования в отелях, пишет «Коммерсантъ». В частности, организация требует запретить таким системам выдвигать требования к установлению минимальной цены.

Сейчас сервис Booking, занимающий почти монопольное положение на рынке онлайн-бронирования, предъявляет партнерам требование паритета цен. Оно заключается в том, что отели не могут продавать номера дешевле цены, указанной на Booking. Более низкие цены, по условиям договора, нельзя размещать в том числе на собственном сайте или снижать цены для офлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель.

В феврале 2019 года «Опора России» пожаловалась на это правило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ФАС по итогам рассмотрения жалобы сочла такие условия нарушающими принцип свободной конкуренции и в ноябре предписала Booking отказаться от этой практики. ФАС согласилась с «Опорой» в том, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. По оценкам «Опоры России», Booking.com занимает долю в 70% российского рынка бронирования гостиниц.

Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Бизнес
Фото: Jens Jeske / Global Look Press

Российская пресс-служба Booking.com в ответ сообщила, что цены на предлагаемые на ее сайте объекты размещения устанавливает не Booking.com, а сами партнеры, компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен». Спустя несколько недель «Опора» заявила, что не увидела никаких изменений в работе Booking. В итоге 30 декабря ФАС возбудила против Booking антимонопольное дело.

Теперь ассоциация российских бизнесменов намерена законодательно запретить подобную практику через поправки в закон о туризме. В него «Опора» предлагает внести понятия «платформа онлайн-бронирования» и «оператор платформы онлайн-бронирования». Для последних предлагается установить запрет на требование паритета цен и применение любых способов, стимулирующих соблюдать это условие. Участники рынка настаивают на том, что условия бронирования должны определяться средствами размещения самостоятельно и могут различаться на разных платформах.

Кроме того, в поправках бизнес требует от операторов онлайн-площадок публикации в свободном доступе данных о том, как именно ведется ранжирование средств размещения на платформах. На то, что Booking не предоставляет полную информацию о том, как именно производит выдачу по запросу, бизнес жаловался в ФАС в конце январе. Тогда «Опора» также требовала, чтобы сервис разъяснял пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья, а на сайте самих гостиниц могут быть свободные номера.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Опора России, отели, Booking.com
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