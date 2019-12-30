ФАС завела дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, компания навязывала свои условия «взаимодействия с закрытыми группами пользователей».

В феврале с жалобой на сервис в ФАС обратилась общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России». 12 ноября Booking.com дали месяц на устранение нарушения: сервис должен был исключить условия, согласно которым российские гостиницы не могут сдавать номера дешевле, — в ведомстве в этом усмотрели нарушение антимонопольного законодательства. До 12 декабря компания требований не выполнила, сообщили в ФАС.