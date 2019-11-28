Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС

Российская внешняя пресс-служба Booking.com отказалась уточнить, выполнит ли сервис предупреждение ФАС. В головной компании Booking Holdings на запрос РБК не ответили. На следующий день после публикации предупреждения ФАС российская пресс-служба Booking.com сообщила, что цены на предлагаемые на ее сайте объекты размещения устанавливает не Booking.com, а сами партнеры, компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен».

Что говорят отельеры

Условия, на которых Booking.com работает с гостиницами в России, одинаковы для всех, с каждым контрагентом подписывается отдельный договор о соблюдении этих условий, поясняет член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. Об изменении условий или исключении пунктов договора Booking.com должен уведомить все работающие с ним российские гостиницы, а только в Москве их больше 5 тыс.

Последний раз условия договора, по словам Петровской, менялись 1 ноября — там, в частности, продлевались сроки списания средств с виртуальных карт и менялись положения о комиссии за дополнительные услуги. «Но уведомлений о новых изменениях, связанных с предписанием ФАС, насколько нам известно из опросов отельеров, по состоянию на 27 ноября не поступало», — заметила Петровская. Более того, по ее словам, до обращения «Опоры России» в ФАС общие условия предоставления услуг Booking.com были в открытом доступе, но сейчас компания убрала их с сайта.

Какие рычаги есть у ФАС

После истечения месяца, предусмотренного на устранение нарушения, менеджмент Booking.com должен уведомить ФАС об исполненном предупреждении, поясняет адвокат Forward Legal Юлия Лысова. В случае если Booking.com не устранит нарушение, ФАС возбудит против компании дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнил представитель службы.

Дело будет рассматриваться комиссией, которая может вынести предписание об устранении нарушений, указывает Лысова. По закону срок рассмотрения дела в ФАС не должен превышать трех месяцев с момента возбуждения дела, в исключительных случаях — девяти месяцев. Если и предписание не будет исполнено, тогда ведомство, говорит Лысова, может привлечь Booking.com и ее должностных лиц к административной ответственности. Чаще всего за неисполнение предписания компании назначается штраф — до 500 тыс. руб. Соответствующее постановление, как правило, выносится в течение месяца. Но если в неисполнении предписания будет доказана вина конкретного должностного лица, то ФАС может через суд добиться его дисквалификации, то есть лишить права занимать управляющие должности в компании.

Параллельно ФАС сможет обратиться в арбитражный суд и принудить компанию выполнить предписание в судебном порядке — такое разбирательство занимает около шести месяцев, подытожила юрист.

Соблюдают ли отели паритет цен

Сервис Booking.com внимательно следит за тем, чтобы отели, которые он предлагает через свою систему, соблюдали паритет цен и не предлагали на других площадках цены ниже, утверждает Роман Сабиржанов, руководитель управляющей компании Hotel Consulting (в управлении около 30 средств размещения в Москве и Нижнем Новгороде). В случае если Booking.com обнаружил, что отель нарушает это условие, сервис автоматически понижает его в поисковой выдаче, и это отражается на продажах.

Тем не менее не все отели выполняют это требование. В 2018 году ИТ-разработчик Bnovo оценивал, что около 17% российских объектов размещения не соблюдают паритет цен и выставляют на собственном сайте цену за номер ниже, чем на Booking.com, но остаются в топе выдачи сервиса.