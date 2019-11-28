Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письмо, в котором она просит Артемьева взять этот вопрос на контроль, есть в распоряжении РБК.
В середине ноября ФАС потребовала от Booking.com прекратить нарушение российского антимонопольного законодательства: ведомство пришло к выводу, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и навязывает российским гостиницам, хостелам и другим средствам размещения условие о соблюдении паритета цен. Иными словами, подключенные к Booking.com отели по условиям договора не имеют права сдавать номера дешевле, чем другие онлайн-ресурсы, в том числе собственный сайт, или снижать цены для офлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель.
Чего опасается «Опора России»
На устранение нарушения Booking.com был отведен месяц, то есть срок истекает 12 декабря, напоминает подписавший письмо вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. После появления предупреждения ФАС никаких подвижек со стороны Booking.com гостиничный бизнес, по его словам, не увидел и опасается, что сервис будет затягивать сроки устранения нарушения. Отельеров, от имени которых выступает «Опора России», смущает и то, что из публичных заявлений Booking.com следует, что, по мнению компании, условие о паритете цен в договорах с российскими отелями не нарушает антимонопольное законодательство, уточнил Кожевников.
Обращение в ФАС поступило, подтвердил представитель ведомства, отметив, что служба, безусловно, проконтролирует исполнение предупреждения.