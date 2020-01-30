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Бизнес ,  
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Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

«Опора России» упрекнула Booking.com в том, что сервис не предоставляет пользователям подробности предложений на сайте
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

«Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования Booking.com, потребовав от него «снизить манипулятивные меры». Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «Коммерсантъ».

Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья. При этом на сайтах самих отелей или других сервисов бронирования эти же номера могут быть доступны. Кроме того, Booking.com следует сначала показывать посетителям полную стоимость брони с учетом налогов и сборов и объяснить, как ранжируются средства размещения в рейтинге, считают в организации.

«Опора России» также требует, чтобы сервис перестал обязывать сотрудничающие с ним отели снизить цену на жилье, если пользователям удалось найти аналогичный вариант размещения, но дешевле. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас разницу в цене возвращают те участники рынка, чьи предложения содержат приписки «мы возвращаем разницу в цене» и «гарантия лучшей цены».

«Опора России» обосновывает свои претензии тем, что в декабре прошлого года Еврокомиссия обязала Booking.com отказаться от манипулятивных методов на европейском рынке. Сервис должен не позднее 16 июня 2020 года внести изменения в свою политику согласно требованиям ЕК.

В Booking.com «Коммерсанту» не смогли прокомментировать ситуацию с российским рынком. ФАС не ответила на запрос газеты. РБК обратился за комментариями в пресс-службу ФАС и Booking.com.

Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Бизнес

В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен. Организация отмечала, что договор с Booking запрещал отелям сдавать номера дешевле, чем другие онлайн-сервисы, или снижать цены для тех, кто бронировал жилье на стойке регистрации в гостинице.

Для устранения нарушений сервису дали время до 12 декабря. В ФАС сообщали, что компания не выполнила требований, и 30 декабря служба завела антимонопольное дело в отношении Booking.com.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Booking.com, ФАС, бронирование
Материалы по теме
ФАС завела дело против Booking.com
Бизнес
ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле
Технологии и медиа
Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Бизнес
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