Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

«Опора России» упрекнула Booking.com в том, что сервис не предоставляет пользователям подробности предложений на сайте

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«Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования Booking.com, потребовав от него «снизить манипулятивные меры». Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «Коммерсантъ».

Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья. При этом на сайтах самих отелей или других сервисов бронирования эти же номера могут быть доступны. Кроме того, Booking.com следует сначала показывать посетителям полную стоимость брони с учетом налогов и сборов и объяснить, как ранжируются средства размещения в рейтинге, считают в организации.

«Опора России» также требует, чтобы сервис перестал обязывать сотрудничающие с ним отели снизить цену на жилье, если пользователям удалось найти аналогичный вариант размещения, но дешевле. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас разницу в цене возвращают те участники рынка, чьи предложения содержат приписки «мы возвращаем разницу в цене» и «гарантия лучшей цены».

«Опора России» обосновывает свои претензии тем, что в декабре прошлого года Еврокомиссия обязала Booking.com отказаться от манипулятивных методов на европейском рынке. Сервис должен не позднее 16 июня 2020 года внести изменения в свою политику согласно требованиям ЕК.

В Booking.com «Коммерсанту» не смогли прокомментировать ситуацию с российским рынком. ФАС не ответила на запрос газеты. РБК обратился за комментариями в пресс-службу ФАС и Booking.com.