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ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
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Глава Huawei проведет переговоры о локализации производства в России
В ходе встречи с вице-премьером Максимом Акимовым главный исполнительный директор китайской компании Го Пин намерен обсудить вопросы локализации производства компании в России и сотрудничества с российскими разработчиками
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Утром 6 июня главный исполнительный директор Huawei и заместитель председателя правления компании Го Пин проведет встречу с вице-премьером Максимом Акимовым, курирующим в правительстве России вопросы развития телекоммуникаций, ИТ и цифровой экономики. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с программой визита главы Huawei. Представитель Акимова подтвердил планируемую встречу, не раскрыв содержание повестки.

В ходе встречи планируется обсудить работу Huawei в России в условиях введенных США санкций (как против России, так и против Huawei), рассказал источник РБК. В том числе вопросы локализации производства китайской компании в России и ее сотрудничества с российскими разработчиками, а также вопросы налогообложения, поставок оборудования и планы Huawei по увеличению инвестиций в российские научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D, research and development).

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Одним из пунктов станет также обсуждение сотрудничества с Huawei в сфере развития 5G. Ранее стало известно, что Huawei примет участие в программе модернизации мобильной 5G-сети «Билайн» в Москве. «Мы предложили «Билайну» новейшие технологии. Использовав свой международный опыт и мощные локальные ресурсы для интеграции оборудования, Huawei удалось сократить время реализации проекта с трех до полутора лет», — заявил гендиректор Huawei в регионе «Евразия» Эйден У. Первую фазу проекта планируется завершить к осени 2019 года, вторую, включающую в себя подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения, — в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Huawei может локализовать производство оборудования для магистральной связи во Владивостоке, с предложения о локализации производства на территории ОЭЗ «Иннополис» обращался к Huawei президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2017 году Hauwei открыл свой первый собственный завод в Японии, сборка гаджетов по заказам компании ведется на Тайване и в других странах.

После встречи с Акимовым Го Пин в четверг, 6 июня, примет участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), став одним из спикеров пленарной сессии «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Кроме него в ходе сессии выступят гендиректор, председатель совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Франс ван Хаутен, президент международной сети PwC Боб Мориц, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Модератором сессии будет глава Сбербанка Герман Греф.

Авторы: Петр Канаев, Евгений Калюков
Теги: Huawei, Максим Акимов
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