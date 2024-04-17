Турция впервые вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов
В начале 2024 года Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей российских пиломатериалов. Это следует из подсчетов федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» (подведомственно Рослесхозу), с которыми ознакомился РБК.
Поставки пиломатериалов из России в Турцию в январе—марте 2024 года увеличились до 292,2 тыс. куб. м (речь идет о досках, брусе, пиловочнике и т.д.). Экспорт в эту страну, по данным «Рослесинфорга», вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он оценивался в 89,8 тыс. куб. м). До 2023 года в течение первых кварталов на протяжении нескольких лет страна и вовсе закупала менее 20 тыс. куб. м пиломатериалов, свидетельствуют подсчеты службы.
С чем связан рост поставок
Увеличение объема экспорта пиломатериалов в Турцию в «Рослесинфорге» объясняют повышением спроса на них на фоне прошлогодних природных катаклизмов — землетрясения. Сейчас, по данным учреждения, для ускорения доставки лесных грузов из России в Турцию прорабатываются новые логистические маршруты.
Как Турция пострадала от землетрясения
В феврале 2023 года на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера. Катастрофа унесла жизни 53,5 тыс. человек и была названа землетрясением века. Всего оно затронуло 14 млн человек в 11 провинциях. По данным турецких властей, совокупная площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании, вместе взятых. Материальный ущерб оценивался примерно в $100 млрд.
В ходе землетрясения было разрушено свыше 800 тыс. построек, в том числе 676 тыс. домов и 115 тыс. коммерческих зданий и предприятий. По данным ООН, без крыши над головой остались около 1,5 млн человек. В апреле 2023-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал построить для пострадавших до 650 тыс. жилых домов, около половины из которых должны быть закончены в течение года. Впрочем, в феврале 2024 года были полностью готовы лишь 40 тыс. объектов, а еще 350 тыс. домов находились в стадии строительства.
Рост спроса на пиломатериалы действительно ощущается, особенно после трагического землетрясения в Турции, подтверждает вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Дмитрий Береснев. Об этом же говорит и директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова. Россия более активно поставляла сюда и стройматериалы, в том числе цемент, песок, щебень, для восстановления инфраструктуры и жилых домов, напоминает она. Ресурсы Турции стоят достаточно дорого, поэтому интерес к российским пиломатериалам всегда был высокий, указывает эксперт.
Интерес к закупкам пиломатериалов из России обусловлен и строительством масштабных инфраструктурных проектов, добавляют в «Рослесинфорге». Одновременно, по словам Береснева, растут продажи и клееных деревянных конструкций, а также CLT-панелей. Они идут на реализацию проектов ИЖС, строительство рекреационных комплексов, гостиниц, кафе, ресторанов, объясняет он.
Есть и другая версия роста закупок со стороны Турции. В январе—феврале 2024 года, согласно данным Института статистики Турции, экспорт российских пиломатериалов упал на 24,8%, до 11,9 тыс. куб. м, указывает гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев. Стоимость экспорта упала на 34,9%, до $3,1 млн, а средняя цена снизилась на 13,4%, до $258,7 за 1 куб. м, говорит он. Турецкая таможня фиксирует те объемы, которые пересекли границу страны, объясняет собеседник РБК. Товар же может с таможенного склада Турции направляться в третью страну, добавляет он. В 2023 году эта страна действительно увидела для себя коммерческий интерес в перепродаже пиломатериалов в Европу, соглашается Варламова. До 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком пиломатериалов в страны Европы. В апреле 2022 года ЕС включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. Европейская комиссия оценила стоимость лесопромышленной продукции, попавшей под ограничения, в €3,16 млрд, или 2% от общего объема импорта российских товаров в страны ЕС. После введения санкций на российскую древесину ЕС переключился на ее закупки в США и Турции.
Кто еще покупает российские пиломатериалы
В целом экспорт пиломатериалов из России в первом квартале 2024 года составил 4,4 млн куб. м. Крупнейшим импортером стал Китай — он приобрел 2,6 млн куб. м, следует из подсчетов «Рослесинфорга». Он был и остается основным направлением для поставок российских пиломатериалов, указывает Богатырев.
Впрочем, в первом квартале 2024 года экспорт российских пиломатериалов в Китай снизился на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год объем закупки составил 13,08 млн куб. м. Текущую динамику в «Рослесинфорге» объяснили достаточными запасами на складах и общим снижением импорта со стороны Китая.
Второе место по объему поставок, так же как и в первом квартале 2023 года, занял Узбекистан. Но и туда экспорт сократился — с 493,5 тыс. до 375,6 тыс. куб. м. Такое падение обусловлено снижением внутреннего спроса и перераспределением закупок пиломатериалов на другие продукты деревообработки, в первую очередь на древесные плиты, указывают в учреждении.
В пятерку крупнейших импортеров также вошли Иран (165,7 тыс. куб. м) и Гонконг (133,1 тыс. куб. м). Также среди крупных покупателей — Казахстан (123,3 тыс. куб. м), Таджикистан (105,4 тыс. куб. м), Япония (89,7 тыс. куб. м), Азербайджан (66,6 тыс. куб. м) и Киргизия (59,7 тыс. куб. м).
В 2022 году в этом списке были и европейские страны — Эстония и Финляндия. Но после введения санкций в числе основных покупателей российской древесины в 2023 году остались только страны Азии, а также Иран.
Европейский рынок, безусловно, заместить другими ни по объемам, ни по ценам, ни по маржинальности продаж не удалось, рассуждает консультант отраслевого аналитического агентства WhatWood Игорь Новоселов. В ЕС из России поставлялось порядка 4,4 млн куб. м, добавляет Богатырев. «Второго Евросоюза на планете нет», — констатирует эксперт.
Как это отражается на лесопромышленниках
До санкций объемы экспорта российских пиломатериалов были куда выше, напоминает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. В 2019 году он составлял 33,2 млн куб. м. — это был максимальный объем за пять лет. А в 2023 году экспорт достиг минимального уровня 20,7 млн куб. м. «Разумеется, для российских лидеров в этом сегменте это является маркером по части снижения инвестиционной активности и дополнительным драйвером для поиска вариантов закрепления на новых рынках сбыта, сохраняя хоть какой-то порог маржинальности», — говорит управляющий партнер IPM Consulting.
Но даже с таким уровнем экспорта продажа пиломатериалов за рубеж остается перспективной, так как на российскую древесину есть соответствующий спрос, продолжает Владимирова. География поставок и объем отгрузки после введения санкций значительно изменились. Например, Китай получает менее обработанный материал — это связано с особенностями дальнейшей переработки.
«Мы бы не стали делать поспешных выводов о значительном снижении поставок в Китай на базе данных только одного квартала», — рассуждает Владимирова. Снижение поставок, по мнению эксперта, может носить временный характер. Более того, помимо Китая есть множество других рынков сбыта, которые могут демонстрировать рост спроса, что в мультипликаторном результате не даст просесть экспорту российской продукции в целом, говорит управляющий партнер IPM Consulting. Среди таких рынков она называет Киргизию, Южную Корею, Египет, Казахстан, Гонконг, ОАЭ.
Тот факт, что Турция значительно нарастила закупки и вошла в тройку лидеров, указывает лишь на то, что турецкие покупатели видят в этом «свою определенную выгоду», продолжает Владимирова. Тренд выявлен не впервые — так, в прошлом году экспорт в эту страну также бил рекорды, а поставки выросли до 254 тыс. куб. м. «То есть Турция, по сути, закрепила свои позиции», — резюмирует эксперт.
Вместе с тем значительным ударом для экспортно ориентированных лесозаготовщиков стала цена на пиломатериалы, которая зависела и от логистики, и от спроса, говорит Владимирова. Это, в свою очередь, создало некомфортные условия для экспортеров, и поставки на экспорт зачастую балансировали на грани маржинальности. Впрочем, за счет мер господдержки отрасли частично удалось эти потери компенсировать, добавляет эксперт.
Как запреты переживают лесопромышленники
Единственной лесопромышленной компанией, чьи акции торгуются на российском фондовом рынке, остается Segezha Group (SGZH). Во время IPO в конце апреля 2021 года компания привлекла 30 млрд руб. при цене одной акции 8 руб.: на тот момент цены на пиломатериалы обновляли исторические максимумы — фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) подбирались к $1500 за тысячу досковых футов (единица измерения объема пиломатериалов), то есть за 2,36 куб. м. При этом Segezha Group во многом ориентировалась на европейские рынки сбыта и собиралась вложить 178 млрд руб. в проект «Сегежа-Запад» (целлюлозно-бумажный комбинат в Карелии). Помимо IPO источником денег для инвестпрограммы компании были масштабные заимствования — на рынке это не рассматривали как серьезную проблему, ожидая быстрого роста финансовых показателей.
Но почти сразу после IPO Segezha Group мировые цены на пиломатериалы пошли вниз: с мая по июль 2021 года они рухнули на 70%. В конце 2021-го начался новый подъем цен, и к концу февраля 2022 года фьючерс на CME стоил почти $1300 за тысячу футов. Но тогда же Segezha Group столкнулась с другими трудностями: приоритетный европейский рынок постепенно закрылся, отрасль попала под санкции. Инвестпроекты пришлось перепрофилировать, а проблема закредитованности обострилась: к концу 2023 года отношение чистого долга к EBITDA Segezha Group выросло до 13, отмечали аналитики. Рефинансировать долг порядка 123 млрд руб. мешают высокие ставки. В итоге чистый убыток компании по итогам 2023 года составил 16,75 млрд руб., а менеджмент пытается решить проблему с долгами, рассматривая в том числе вариант докапитализации. В результате одна акция «Сегежи» торгуется вблизи исторического минимума, на отметке 3,8 руб., — то есть с момента IPO компания подешевела более чем вдвое.
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