Турция впервые вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов

Экспорт российских пиломатериалов в Турцию с начала 2024-го вырос в три раза, сообщили в «Рослесинфорге». Рост поставок там объясняют восстановлением турецких городов после землетрясения, но эксперты не исключают и реэкспорта в ЕС

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В начале 2024 года Турция впервые вошла в тройку крупнейших покупателей российских пиломатериалов. Это следует из подсчетов федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» (подведомственно Рослесхозу), с которыми ознакомился РБК.

Поставки пиломатериалов из России в Турцию в январе—марте 2024 года увеличились до 292,2 тыс. куб. м (речь идет о досках, брусе, пиловочнике и т.д.). Экспорт в эту страну, по данным «Рослесинфорга», вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он оценивался в 89,8 тыс. куб. м). До 2023 года в течение первых кварталов на протяжении нескольких лет страна и вовсе закупала менее 20 тыс. куб. м пиломатериалов, свидетельствуют подсчеты службы.

С чем связан рост поставок

Увеличение объема экспорта пиломатериалов в Турцию в «Рослесинфорге» объясняют повышением спроса на них на фоне прошлогодних природных катаклизмов — землетрясения. Сейчас, по данным учреждения, для ускорения доставки лесных грузов из России в Турцию прорабатываются новые логистические маршруты.

Как Турция пострадала от землетрясения В феврале 2023 года на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера. Катастрофа унесла жизни 53,5 тыс. человек и была названа землетрясением века. Всего оно затронуло 14 млн человек в 11 провинциях. По данным турецких властей, совокупная площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании, вместе взятых. Материальный ущерб оценивался примерно в $100 млрд. В ходе землетрясения было разрушено свыше 800 тыс. построек, в том числе 676 тыс. домов и 115 тыс. коммерческих зданий и предприятий. По данным ООН, без крыши над головой остались около 1,5 млн человек. В апреле 2023-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал построить для пострадавших до 650 тыс. жилых домов, около половины из которых должны быть закончены в течение года. Впрочем, в феврале 2024 года были полностью готовы лишь 40 тыс. объектов, а еще 350 тыс. домов находились в стадии строительства.

Рост спроса на пиломатериалы действительно ощущается, особенно после трагического землетрясения в Турции, подтверждает вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Дмитрий Береснев. Об этом же говорит и директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «НЭО» Елена Варламова. Россия более активно поставляла сюда и стройматериалы, в том числе цемент, песок, щебень, для восстановления инфраструктуры и жилых домов, напоминает она. Ресурсы Турции стоят достаточно дорого, поэтому интерес к российским пиломатериалам всегда был высокий, указывает эксперт.

Интерес к закупкам пиломатериалов из России обусловлен и строительством масштабных инфраструктурных проектов, добавляют в «Рослесинфорге». Одновременно, по словам Береснева, растут продажи и клееных деревянных конструкций, а также CLT-панелей. Они идут на реализацию проектов ИЖС, строительство рекреационных комплексов, гостиниц, кафе, ресторанов, объясняет он.

Есть и другая версия роста закупок со стороны Турции. В январе—феврале 2024 года, согласно данным Института статистики Турции, экспорт российских пиломатериалов упал на 24,8%, до 11,9 тыс. куб. м, указывает гендиректор маркетплейса лесопромышленной продукции Lesprom Network Алексей Богатырев. Стоимость экспорта упала на 34,9%, до $3,1 млн, а средняя цена снизилась на 13,4%, до $258,7 за 1 куб. м, говорит он. Турецкая таможня фиксирует те объемы, которые пересекли границу страны, объясняет собеседник РБК. Товар же может с таможенного склада Турции направляться в третью страну, добавляет он. В 2023 году эта страна действительно увидела для себя коммерческий интерес в перепродаже пиломатериалов в Европу, соглашается Варламова. До 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком пиломатериалов в страны Европы. В апреле 2022 года ЕС включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. Европейская комиссия оценила стоимость лесопромышленной продукции, попавшей под ограничения, в €3,16 млрд, или 2% от общего объема импорта российских товаров в страны ЕС. После введения санкций на российскую древесину ЕС переключился на ее закупки в США и Турции.

Кто еще покупает российские пиломатериалы

В целом экспорт пиломатериалов из России в первом квартале 2024 года составил 4,4 млн куб. м. Крупнейшим импортером стал Китай — он приобрел 2,6 млн куб. м, следует из подсчетов «Рослесинфорга». Он был и остается основным направлением для поставок российских пиломатериалов, указывает Богатырев.

Впрочем, в первом квартале 2024 года экспорт российских пиломатериалов в Китай снизился на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год объем закупки составил 13,08 млн куб. м. Текущую динамику в «Рослесинфорге» объяснили достаточными запасами на складах и общим снижением импорта со стороны Китая.

Второе место по объему поставок, так же как и в первом квартале 2023 года, занял Узбекистан. Но и туда экспорт сократился — с 493,5 тыс. до 375,6 тыс. куб. м. Такое падение обусловлено снижением внутреннего спроса и перераспределением закупок пиломатериалов на другие продукты деревообработки, в первую очередь на древесные плиты, указывают в учреждении.

В пятерку крупнейших импортеров также вошли Иран (165,7 тыс. куб. м) и Гонконг (133,1 тыс. куб. м). Также среди крупных покупателей — Казахстан (123,3 тыс. куб. м), Таджикистан (105,4 тыс. куб. м), Япония (89,7 тыс. куб. м), Азербайджан (66,6 тыс. куб. м) и Киргизия (59,7 тыс. куб. м).

В 2022 году в этом списке были и европейские страны — Эстония и Финляндия. Но после введения санкций в числе основных покупателей российской древесины в 2023 году остались только страны Азии, а также Иран.

Европейский рынок, безусловно, заместить другими ни по объемам, ни по ценам, ни по маржинальности продаж не удалось, рассуждает консультант отраслевого аналитического агентства WhatWood Игорь Новоселов. В ЕС из России поставлялось порядка 4,4 млн куб. м, добавляет Богатырев. «Второго Евросоюза на планете нет», — констатирует эксперт.

Как это отражается на лесопромышленниках

До санкций объемы экспорта российских пиломатериалов были куда выше, напоминает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. В 2019 году он составлял 33,2 млн куб. м. — это был максимальный объем за пять лет. А в 2023 году экспорт достиг минимального уровня 20,7 млн куб. м. «Разумеется, для российских лидеров в этом сегменте это является маркером по части снижения инвестиционной активности и дополнительным драйвером для поиска вариантов закрепления на новых рынках сбыта, сохраняя хоть какой-то порог маржинальности», — говорит управляющий партнер IPM Consulting.

Но даже с таким уровнем экспорта продажа пиломатериалов за рубеж остается перспективной, так как на российскую древесину есть соответствующий спрос, продолжает Владимирова. География поставок и объем отгрузки после введения санкций значительно изменились. Например, Китай получает менее обработанный материал — это связано с особенностями дальнейшей переработки.

«Мы бы не стали делать поспешных выводов о значительном снижении поставок в Китай на базе данных только одного квартала», — рассуждает Владимирова. Снижение поставок, по мнению эксперта, может носить временный характер. Более того, помимо Китая есть множество других рынков сбыта, которые могут демонстрировать рост спроса, что в мультипликаторном результате не даст просесть экспорту российской продукции в целом, говорит управляющий партнер IPM Consulting. Среди таких рынков она называет Киргизию, Южную Корею, Египет, Казахстан, Гонконг, ОАЭ.

Тот факт, что Турция значительно нарастила закупки и вошла в тройку лидеров, указывает лишь на то, что турецкие покупатели видят в этом «свою определенную выгоду», продолжает Владимирова. Тренд выявлен не впервые — так, в прошлом году экспорт в эту страну также бил рекорды, а поставки выросли до 254 тыс. куб. м. «То есть Турция, по сути, закрепила свои позиции», — резюмирует эксперт.

Вместе с тем значительным ударом для экспортно ориентированных лесозаготовщиков стала цена на пиломатериалы, которая зависела и от логистики, и от спроса, говорит Владимирова. Это, в свою очередь, создало некомфортные условия для экспортеров, и поставки на экспорт зачастую балансировали на грани маржинальности. Впрочем, за счет мер господдержки отрасли частично удалось эти потери компенсировать, добавляет эксперт.