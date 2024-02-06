Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК

Землетрясение в Турции и Сирии

С крупнейшего землетрясения в Турции за 80 лет прошел год. Как восстанавливается жизнь в пострадавших провинциях — в репортаже РБК

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Год назад, 6 февраля 2023 года, Турции и Сирии произошло крупнейшее землетрясение с середины прошлого века. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной тяжести. Почти половина погибших в Турции — в южной провинции Хатай, расположенной вблизи границы с Сирией.

Город Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Улицы города Искендерун в провинции Хатай на юге Турции (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Искендерун спустя год после разрушительного землетрясения в Турции (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Вид на Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Последствия землетрясения в Газиантепе (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Поврежденные дома в Газиантепе (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Город Антакья (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Оказались разрушены свыше 800 тыс. построек, 1,5 млн человек лишились дома. В первую очередь обрушились многие элитные ЖК и другие новостройки. Позднее выяснили, что многие дома возвели с серьезными нарушения регламентов и с конструкторскими дефектами. Материальный ущерб оценивают примерно в $100 млрд. Спустя год строители продолжают расчищать завалы.



Для лишившихся крова возвели временные городки с жилищем из контейнеров.

Контейнерный городок в городе Искендерун, провинция Хатай (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Жительница контейнерного городка в Искендеруне рассказывает о бытовых сложностях во временном жилье (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Контейнерный городок в городе Нурдагы, провинция Газиантеп. Местные власти признали 100% построек в городе аварийными и непригодными для проживания (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Жители контейнерного городка в Искендеруне (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Контейнерный городок в Антакье. Был частично построен из контейнеров, переданных правительством Катара и ранее использовавшихся как жилье для болельщиков на чемпионате мира по футболу (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Сильно пострадали и исторические памятники. В Газиантепе из-за подземных толчков обрушились участки стен и башни городской крепости, возведенной еще во времена Римской империи, во II—III веках н.э. В Диярбакыре значительный ущерб получила одноименная крепость и сады Хевсель, которые включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историческая крепость в городе Газиантеп, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получила разрушения в результате землетрясения 6 февраля 2023 года (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Крепость Газиантеп была построена хеттами — народностью, населявшей Малую Азию в античную эпоху. Во II—III веке нашей эры она была перестроена римлянами (Фото: Валентина Шварцман / РБК) Мечеть Куртулуш (до 1986 года армянская Церковь Пресвятой Богородицы) в городе Газиантеп (Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Подземные толчки затронули 14 млн человек в 11 провинциях Турции. Общая площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании.

