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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК

Сюжет
Землетрясение в Турции и Сирии
С крупнейшего землетрясения в Турции за 80 лет прошел год. Как восстанавливается жизнь в пострадавших провинциях — в репортаже РБК

Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК
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Год назад, 6 февраля 2023 года, Турции и Сирии произошло крупнейшее землетрясение с середины прошлого века. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной тяжести. Почти половина погибших в Турции — в южной провинции Хатай, расположенной вблизи границы с Сирией.

Какие проблемы приходится решать Турции через год после землетрясения
Политика
Контейнерный городок в Искендеруне

 

Город Газиантеп
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Улицы города Искендерун в провинции Хатай на юге Турции
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Искендерун спустя год после разрушительного землетрясения в Турции
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Вид на Газиантеп
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Последствия землетрясения в Газиантепе
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Поврежденные дома в Газиантепе
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Город Антакья
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Оказались разрушены свыше 800 тыс. построек, 1,5 млн человек лишились дома. В первую очередь обрушились многие элитные ЖК и другие новостройки. Позднее выяснили, что многие дома возвели с серьезными нарушения регламентов и с конструкторскими дефектами. Материальный ущерб оценивают примерно в $100 млрд. Спустя год строители продолжают расчищать завалы.

Для лишившихся крова возвели временные городки с жилищем из контейнеров.

Контейнерный городок в городе Искендерун, провинция Хатай
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Жительница контейнерного городка в Искендеруне рассказывает о бытовых сложностях во временном жилье
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Контейнерный городок в городе Нурдагы, провинция Газиантеп. Местные власти признали 100% построек в городе аварийными и непригодными для проживания
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Жители контейнерного городка в Искендеруне
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Контейнерный городок в Антакье. Был частично построен из контейнеров, переданных правительством Катара и ранее использовавшихся как жилье для болельщиков на чемпионате мира по футболу
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Сильно пострадали и исторические памятники. В Газиантепе из-за подземных толчков обрушились участки стен и башни городской крепости, возведенной еще во времена Римской империи, во II—III веках н.э. В Диярбакыре значительный ущерб получила одноименная крепость и сады Хевсель, которые включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историческая крепость в городе Газиантеп, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получила разрушения в результате землетрясения 6 февраля 2023 года
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Крепость Газиантеп была построена хеттами — народностью, населявшей Малую Азию в античную эпоху. Во II—III веке нашей эры она была перестроена римлянами
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)
Мечеть Куртулуш (до 1986 года армянская Церковь Пресвятой Богородицы) в городе Газиантеп
(Фото: Валентина Шварцман / РБК)

Подземные толчки затронули 14 млн человек в 11 провинциях Турции. Общая площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании.
 

Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения
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