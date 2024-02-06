Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК
Год назад, 6 февраля 2023 года, Турции и Сирии произошло крупнейшее землетрясение с середины прошлого века. Погибли более 53 тыс. человек, еще свыше 107 тыс. получили ранения разной тяжести. Почти половина погибших в Турции — в южной провинции Хатай, расположенной вблизи границы с Сирией.
Оказались разрушены свыше 800 тыс. построек, 1,5 млн человек лишились дома. В первую очередь обрушились многие элитные ЖК и другие новостройки. Позднее выяснили, что многие дома возвели с серьезными нарушения регламентов и с конструкторскими дефектами. Материальный ущерб оценивают примерно в $100 млрд. Спустя год строители продолжают расчищать завалы.
Для лишившихся крова возвели временные городки с жилищем из контейнеров.
Сильно пострадали и исторические памятники. В Газиантепе из-за подземных толчков обрушились участки стен и башни городской крепости, возведенной еще во времена Римской империи, во II—III веках н.э. В Диярбакыре значительный ущерб получила одноименная крепость и сады Хевсель, которые включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подземные толчки затронули 14 млн человек в 11 провинциях Турции. Общая площадь пострадавших районов составила 120 тыс. кв. км — это больше Нидерландов, Бельгии и Дании.
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