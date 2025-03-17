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Эксклюзив

Брокеры предложили перевести торги топливом на срочный рынок

Трейдеры предложили кабмину перевести биржевые продажи топлива на модель поставочных фьючерсов, а также ввести обязательный норматив торгов на срочном рынке. Власти планировали определить норматив в третьем квартале
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Ассоциация товарных брокеров» (АТБ, независимые топливные трейдеры, на долю которых приходится 17% спроса на Петербургской бирже) обратилась в правительство с рядом инициатив, направленных на расширение торгов нефтепродуктами на срочном рынке. Соответствующее письмо главы АТБ Александра Бажина на имя вице-премьера Александра Новака есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с содержанием.

По мнению ассоциации, текущая структура рынка нефтепродуктов, базирующаяся преимущественно на спотовых продажах, несет в себе риски как для потребителей, так и производителей. Тогда как потребители в условиях роста цен стремятся закупить объемы сразу на несколько месяцев, производители ведут реализацию исключительно в рамках спотовых сделок с горизонтом планирования в один месяц. «При увеличении же объема происходит снижение спроса до потребности в один календарный месяц. Это приводит к существенным дисбалансам между спросом и предложением, что выражается в резких ценовых скачках», — пишет Бажин.

В результате потребители несут дополнительные финансовые издержки, а производители, помимо этого, сталкиваются также с рисками недополучения выплат в рамках топливного демпфирующего механизма (служит для стабилизации цен на топливо), считают в АТБ. «Система выглядит разбалансированной», — заключает глава ассоциации.

Эффективным решением сложившейся ситуации является «повсеместное внедрение на российском рынке нефтепродуктов поставочных фьючерсных контрактов», полагают в АТБ. Такие инструменты позволят и производителям, и потребителям планировать свою работу на несколько месяцев вперед, поскольку создадут более предсказуемые условия для производства, закупки и транспортировки топлива. Это обеспечит большую стабильность цен, что соответствует стратегическим целям государства, и равномерность спроса, уверены в ассоциации.

Нефтяные компании начнут отправлять часть топлива на срочный рынок
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В связи с этим АТБ просит:

  • дать необходимые рекомендации вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) о выходе на биржу с поставочными фьючерсными контрактами в 2025 году;
  • ввести обязательные нормативы по продаже нефтепродуктов поставочными фьючерсами;
  • в среднесрочной перспективе установить цель по полному переводу биржевых продаж нефтепродуктов на модель поставочных фьючерсных контрактов в течение 2-3 лет.

По мнению одного из собеседников РБК на рынке, цель предложений — способствовать более широкому использованию инструмента поставочных фьючерсов и переносу в перспективе основного объема биржевых торгов нефтепродуктами на срочный рынок. Таким образом, речи о полном отказе от спотовых операций не идет.

По информации другого источника, правительство поручило министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России рассмотреть инициативу и доложить о результатах в кабмин. РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака.

В «Ассоциации товарных брокеров» сообщили РБК, что не комментируют переписку с государственными органами, но сам факт обращения отрицать не стали. В пресс-службе ФАС сообщили, что в ведомство «поступило указанное обращение» и сейчас оно находится на рассмотрении. В целом служба поддерживает работу по совершенствованию механизмов срочного рынка топлива, поскольку «это позволит компаниям и потребителям обеспечить стабильный сбыт и закупку необходимого объема с поставкой на определенный месяц». В ФАС добавили, что планируют проработать вопрос об установлении обязательного норматива продаж на срочном рынке на ближайших биржевых комитетах совместно с другими участниками.

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу Минэнерго.

Продажи топлива на срочном рынке предложили сделать обязательными
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Какие меры для срочного рынка уже приняты

Минэнерго и ФАС в феврале 2024 года выпустили совместный приказ, которым установили рекомендательный норматив реализации топлива на срочном рынке Петербургской биржи. Показатель был определен на уровне 1% от обязательных нормативов продаж в основной секции биржи (в секции «Нефтепродукты»). Это условие действует для бензина, дизеля и сжиженных углеводородных газов (СУГ), по которым компании обязаны через биржу продавать 15, 16 и 7,5% от объема производства соответственно.

Практически сразу возник вопрос о том, стоит ли делать норматив для срочного рынка обязательным или увеличить его уровень. Собеседники РБК в отрасли говорили, что в перспективе это может избавить государство от необходимости в ручном режиме решать проблемы отдельных участников: поставки дизеля для АПК по комфортным ценам, «северный завоз», стоимость топлива для ЖКХ. Развитие срочного рынка могло бы позволить хеджировать ценовые риски, в том числе независимым АЗС, и создать большую гибкость отрасли. Однако в Минэнерго и ФАС заявляли, что норматив только запущен и необходимо проанализировать его первые результаты. Например, в ФАС говорили, что больший интерес к инструменту пока проявляют потребители, а не поставщики. «Но если все пойдет гладко, а к этому предпосылки все есть, объем может быть увеличен», — допускал замглавы ФАС Виталий Королев.

В мае стало известно, что вице-премьер Новак поручил Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже представить согласованный проект «дорожной карты» развития срочного рынка. Документ был принят осенью и сейчас рассчитан только до конца 2025 года. Хотя в итоговую «карту» не вошла часть, посвященная работе по использованию биржевых производных финансовых инструментов (ПФИ) в деятельности производителей и потребителей нефтепродуктов, документом установлен план определить обязательный норматив продаж на срочном рынке в третьем квартале 2025 года, а также привлекать финансовых игроков и развивать механизмы ПФИ. Зимой этого года власти вернулись к вопросу норматива, и по итогам февральского совещания по рынку топлива вице-премьер Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать внесение изменений в соответствующий приказ. РБК писал, что корректировки должны предусмотреть установление обязательства для компаний реализовывать 1% от объемов производства нефтепродуктов на срочном рынке. Такие сделки предлагается вносить в зачет действующих нормативов биржевых продаж.

Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива
Бизнес
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Судьбой «дорожной карты» в феврале озаботились и в Совете Федерации в связи со скорым началом сезона посевных работ. Председатель комитета по экономике Андрей Кутепов обратился к министру энергетики Сергею Цивилеву (РБК ознакомился с письмом) с просьбой «взять на особой контроль» реализацию плана развития срочного рынка, чтобы не допустить переноса сроков по документу.

Какие есть плюсы и минусы

Преимуществом спотового рынка является тот факт, что спрос на нем гарантирован и обеспечен, так как торгуют те люди, кому действительно нужны нефтепродукты и кто понимает процесс, говорит Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». «Никакой банк сюда просто так не выйдет и не купит товар, потому что не знает, куда его продать», — отмечает он. В то же время на срочный рынок приходят и финансовые, и прочие игроки, возрастает фактор спекуляций, из-за чего создается «гораздо больше» рисков для потребителей и производителей, полагает эксперт. «Придут банки, которые в моменте посчитают, что [президент США Дональнд] Трамп несет риски отрасли. И цена бензина вырастет в два раза, потому что банки начнут ставить на рост», — рассуждает Гусев.

Что касается обязательств по выходу на срочный рынок, то, по мнению Гусева, их необходимо устанавливать и для потребителей. Например, речь может идти о сельхозпроизводителях, которые получают госсубсидии. «На любом рынке есть две стороны — потребитель и поставщик. Сегодня все регуляторы давят только на поставщиков. Но пока не будет принуждения потребителей к выходу на рынок и хеджированию своих рисков, трогать нефтяные компании нельзя», — заключает он.

Российский рынок топлива давно готов к переходу на срочные торги, существенных технологических или финансовых ограничений для этого нет, прокомментировал РБК Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления трейдинговой компании «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России). «Это не какое-то там будущее или новая технология, это то, что уже давно успешно используется всеми развитыми экономиками, например, нашим ближайшим партнером — Китаем. Там есть и поставочные, и расчетные контракты, и этот рынок у них достиг огромных масштабов именно потому, что всем госкомпаниям вменили обязательную работу только через него», — сказал он.

Ведомства предложат пути возврата приоритета топлива на железной дороге
Бизнес
Фото:Мария Ионова-Грибина / РБК

Дьяченко напомнил, что в свое время российские ВИНКи также противились и вводу обязательных нормативов торговли в спотовой секции нефтепродуктов. Однако решение оказалось правильным, поскольку удалось динамично развить ликвидный и прозрачный биржевой рынок, а также искоренить коррупцию и серые схемы при продаже нефтепродуктов, говорит эксперт. Теперь назрела необходимость активизировать работу, которая давно откладывается, по поставочным фьючерсным контрактам, и начать хотя бы с маленького шага — 1-3%, считает он. «Мы видим ежегодно топливные кризисы, чтобы их избежать уже вводятся разные ограничения экспорта. Но существуют технологии в виде срочного рынка, которые позволят работать более стабильно и предсказуемо. Безусловно, это не панацея, и цены будут определяться балансом и текущими факторами. Но спотовый рынок менее адекватен и уже не соответствует уровню развития российской экономики и российского рынка нефтепродуктов», — заключил Дьяченко.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева
нефтепродукты сырьевая биржа СПбМТСБ фьючерсы
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