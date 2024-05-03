Продажи топлива на срочном рынке предложили сделать обязательными

Власти обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Дискуссия идет в рамках работы по развитию срочных биржевых торгов, позволяющих хеджировать скачки цен. Пока норматив в 1% добровольный

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Власти обсуждают возможность сделать обязательным норматив продаж топлива на срочных биржевых торгах, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом дискуссий. Сейчас норматив на срочном рынке составляет 1% от нормативов в основной секции. Но пока он является добровольным и носит рекомендательный характер, однако ведомства изучают, можно ли изменить этот статус.

Так, в апреле вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) представить «согласованный проект плана мероприятий («дорожной карты») развития срочного рынка реализации нефтепродуктов на биржевых торгах». Об этом говорится в протоколе совещания у Новака от 10 апреля, которые есть в распоряжении РБК. Ведомствам указано доложить о результатах в правительство, срок исполнения поручения — до 15 мая.

В рамках этой работы «Минэнерго и ФАС обсуждают предложение сделать обязательным действующий норматив продаж срочного рынка топлива», сообщил один из собеседников РБК. Вместе с тем, установление обязательного норматива для срочного рынка неоднократно обсуждалось на биржевом комитете при ФАС, в том числе на одном из апрельских заседаний, рассказал РБК его участник.

Компании с 1 марта получили возможность реализовывать на срочном рынке 1% от обязательных нормативов продаж в основной секции биржи (в секции «Нефтепродукты»). Это условие действует для бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ), по которым сейчас компании обязаны продавать на бирже 15%, 16% и 7,5% от объема производства соответственно.

Как стороны относятся к предложению

Никаких конкретных решений на данный момент нет, уточняют собеседники РБК. Однако участники дискуссии «принципиально едины» в понимании, что срочный рынок топлива необходимо развивать.

Так, в пресс-службе Минэнерго сообщили, что министерство «поддерживает развитие срочного рынка нефтепродуктов». В то же время «для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов», отметили там.

«ФАС выступает за развитие срочного рынка», отметили РБК в пресс-службе ведомства. Там считают, что дальнейшее совершенствование срочных торгов будет способствовать стабилизации ценовой волатильности в периоды повышенного и низкого спроса и расширит горизонт планирования закупок для потребителей. Одновременно, наличие постоянного предложения на срочном рынке позволяет обеспечивать продажу товара на срок от трех и более месяцев, а также заранее планировать календарь поставок в кратко- и среднесрочной перспективе, отмечают в ведомстве.

«В настоящее время анализируются первые данные реализации нефтепродуктов на срочном рынке. По мнению ФАС, они говорят об определенной востребованности этого инструмента со стороны участников рынка», — заключили в ФАС.

В конце марта замглавы ФАС Виталий Королев комментировал идею сделать обязательным норматив продаж топлива на срочном рынке. Он говорил, что «такое предложение было, но оно не было поддержано в настоящее время». В то же время, Королев допускал дальнейшее расширении этой практики и увеличение норматива в будущем. По словам замглавы ФАС, наибольший интерес к механизму проявляют потребители, а поставщики пока смотрят с осторожностью.

Вместе с тем, в пресс-службе СПбМТСБ сообщили РБК, что с момента ввода в действие совместного приказа Минэнерго и ФАС, установившего добровольный норматив продаж на срочном рынке, объем поставок в рамках его исполнения составил по мартовским фьючерсам — 8 052 тонны нефтепродуктов, по апрельским — 3 876 тонн нефтепродуктов.

«Это текущая динамика срочного рынка и в настоящий момент делать выводы о каком то влиянии новой редакции совместного приказа рано. Компании начали подготовку к выходу на срочный рынок, и говорить о динамике в связи с совместным приказом можно будет не ранее осени текущего года», — прокомментировал РБК заместитель управляющего директора СПбМТСБ Алексей Чечурин.

В целом, по итогам первого квартала, в секции срочного рынка оборот торгов составил 4,021 млрд руб. (140 687 тонн или 38 119 контрактов), что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 3,122 млрд руб. составляют поставочные контракты на нефтепродукты (рост на 71,8%), которые за указанный период достигли отметки в 2 384 контракта (рост на 168,2%). Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка составил 14,448 тыс. тонн. При этом на торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот составил 35 735 контрактов (рост на 11,4%) на сумму 0,899 млрд руб. (снижение на 37,4%).

Для развития товарного срочного рынка установления добровольного норматива продаж стало положительной новостью, говорит Чечурин. «Но необходимо отметить, что процесс внедрения использования производных финансовых инструментов в крупных компаниях — это сложный процесс, который требует определенного времени. При этом текущая редакция совместного приказа уже дала положительный импульс биржевому товарному срочному рынку, что выражается в начале активной подготовки к выходу на срочный рынок нефтяных компаний», — добавляет он.

Вместе с тем, СПбМТСБ отмечает важность внедрения производных финансовых инструментов не только для продаж, но и для управления ценовыми рисками. Этому могло бы способствовать принятие компаниями политик хеджирования ценовых рисков, считают в бирже.

«Основным вопросом для нас также является текущая ликвидность рынка, в этой связи мы вводим в обращение расчетные фьючерсные контракты на национальные индексы нефтепродуктов с институтом маркет-мейкеров для привлечения дополнительной ликвидности в том числе с финансовых рынков, а чтобы не потерять привлекательность рынка для участников спотового рынка, будем вводить процедуры обмена фьючерсной позиции на позицию на наличном рынке (EFP — Exchange of Futures for Physical)», — заключил Чечурин.

Как норматив может повлиять на рынок

Необходимость полноценного срочного рынка нефтепродуктов назрела уже давно, считают собеседники РБК в отрасли. Но часто на начальном этапе создание рынка происходит нормативно, поэтому введение критерия обязательности в этом ключе может быть важным шагом, считает один из них. Сейчас власти в ручном режиме решают проблемы отдельных участников: обеспечение поставок дизельного топлива для АПК по комфортным ценам, «северного завоза», ЖКХ. «Развитие срочного рынка решит эту проблему, позволив хеджировать риски, а значит, повысит общую устойчивость и гибкость. Думаю, что наиболее значимым эффект будет для независимых АЗС, средних и крупных потребителей в АПК и грузовом транспорте, в среднесрочной перспективе — МУПы в ЖКХ», — рассуждает один из собеседников РБК.

При этом страхование рисков важно как для потребителей, так и производителей, прокомментировал РБК Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России). Тогда как в условиях ручного регулирования происходит перекрестное субсидирование одними участниками других, срочный рынок — это «цивилизованный способ договариваться о приемлемой цене на длительный период вперед». Однако, необходим ли критерий обязательности норматива и достаточен ли 1% — «вопрос открытый», добавляет он.

«Странно, что наши производители самостоятельно не страхуют свои риски и терпят убытки, когда цена падает. Тем более, что это государственные компании. Думаю, что помимо норматива обязательных продаж, нужно ввести требования к обязательным политикам по страхованию рисков внутри нефтяных компаний. Поскольку будут возникать вопросы, кто будет продавать этот 1%? В какой момент? А если эти сделки принесут убытки по вариационной марже? Что вполне вероятно, но считается нормальным. Поэтому в каждой компании должна быть политика, чтобы не было персональной ответственности, чтобы была установлена практика по обязательному хеджированию процента от своего оборота. И соответственно какие-то нормативы тогда не понадобятся», — объясняет Дьяченко.

Он отмечает, что в продвинутых экономиках производители хеджируют до 80% объемов продукции. «У нас же хеджирование у производителей находится на нулевом уровне. Поэтому достаточно ли в контексте 80% рассматривать 1%? Нет, но с учетом нашей начальной стадии развития рынка, нужно с чего-то начинать», — заключает эксперт.