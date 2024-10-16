Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива

В 2025 году планируется установить обязательный норматив продаж и создать новые инструменты, привлекательные для финансовых игроков, выяснил РБК

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Правительство утвердило «дорожную карту» развития срочного рынка нефтепродуктов, основным разработчиком которой выступило Минэнерго. Документ, подписанный в сентябре вице-премьером Александром Новаком, есть у РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Как планируют развивать рынок топлива

План, призванный обеспечить производителям и потребителям возможность сглаживать резкие скачки цен, рассчитан на 2024–2025 годы, однако все основные мероприятия в нем запланированы лишь на конец следующего года.

К примеру, определить обязательный норматив продаж на срочном рынке планируется в третьем квартале 2025 года. Сейчас он составляет 1% от нормативов в основной секции торгов, но пока носит рекомендательный характер. В это же время планируется проработать возможность досрочного выхода на поставку товара через механизм обмена позиции с фьючерсной на поставочную и зачет соответствующих объемов в общем нормативе.

В документе при этом расширена часть, посвященная развитию биржевой инфраструктуры. В первоначальном варианте, о котором РБК писал в мае, в начале 2025 года планировалась подготовка предложений по развитию института оператора товарных поставок (осуществляет контроль и учет товара по итогам торгов и обеспечивает гарантии исполнения договоров). Эта задача теперь сдвинута на четвертый квартал. Отдельным пунктом указана работа по привлечению участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами (ПФИ) по топливу. Также к концу года планируется создать расчетные фьючерсы на основные индикаторы рынка нефтепродуктов.

Из карты полностью исключена часть, посвященная работе по использованию биржевых ПФИ в деятельности производителей и потребителей нефтепродуктов. Она предполагала внедрение в учетные политики компаний-производителей таких операций, а также разработку рекомендаций о раскрытии в ежегодной отчетности производителей информации по применению ПФИ для реализации товара и хеджирования рисков.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго, «в вопросе топливообеспечения крайне важно сохранять баланс интересов всех участников рынка». При этом в ведомстве подчеркнули, что «наращивание объемов топлива, поступающего на рынок по срочным контрактам, позволит сглаживать ценовые колебания и предотвращать риски, традиционно характерные для физического рынка».

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что еще в марте биржевой комитет при ФАС указал нефтяникам на необходимость реализовывать нефтепродукты на срочном рынке. Там также отметили, что потребителям этот механизм позволит расширить горизонт планирования закупок и применять новые инструменты управления рисками. «Кроме того, развитие такого инструмента сформирует репрезентативные отечественные ценовые индикаторы с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка», — считают в службе. В ФАС сейчас готовят доклад о ходе реализации «дорожной карты».

По мнению Максима Дьяченко, управляющего партнера и члена правления «Пролеума» (крупнейший частный трейдер в России), то, что из «карты» исключена часть по внедрению практик использования механизма срочного рынка в работу компаний, «не хорошо и не плохо». В компании исходят из того, что производители «на этот рынок сами не пойдут», пока он не будет развит и не станет для них достаточно привлекательным. «Но можно начать его развивать и без нефтяников. <...>. Перспективы все равно видны, потому что уже сейчас есть большой ликвидный сегмент независимых трейдеров, которым нужно страховать товар на нефтебазах. Есть также большое количество потребителей, которые хотят страховаться от роста цен. И есть большое количество финансовых игроков, которые могут быть агентами для операции хеджирования этих двух групп», — говорит эксперт.

Почему срочный рынок топлива интересен финансовым игрокам

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отмечает, что такие инструменты срочного рынка, как фьючерсы и опционы, интересны финансовым игрокам, если есть спрос, «а топливо традиционно им пользуется». «В свою очередь, создание такой инфраструктуры повышает ликвидность в целом, сокращает спреды в цене покупки и продажи, дает глубину рынка хеджерам», — прокомментировал он РБК.

Рынок нефтепродуктов и контракты на индексы СПбМТСБ могут представлять интерес для финансовых игроков из-за почти полностью закрытого доступа к международным инструментам, по которым у российских инвесторов накоплена достаточная экспертиза и аналитика. «На российском же рынке нефтепродуктов созданы очень репрезентативные и высоколиквидные индексы цен. При этом высокая волатильность оптовых котировок создает для финансовых игроков возможность больших заработков. Резкие изменения цены в течение года в диапазоне 100%, а по некоторым видам нефтепродуктов и 200–300%, представляют собой огромные возможности для спекулятивных операций. И потенциал роста рынка огромный, его сложно переоценить — с текущих нескольких миллиардов рублей в месяц до нескольких триллионов мы вполне можем вырасти», — полагает эксперт.

Пока на СПбМТСБ представлены только поставочные контракты по различным нефтепродуктам и расчетные на цену их исполнения (с низкой ликвидностью и узким базисом). В текущей конфигурации срочный рынок сложно масштабировать, считает Дьяченко. Однако в самой бирже сообщили РБК, что в 2024 году планируется запустить торги расчетными контрактами на европейский территориальный индекс (охватывает широкий базисный спектр) по бензину АИ-95, а в начале 2025 года — на индекс цен дизельного топлива. Это повысит интерес для большего числа игроков. «Линейка расчетных фьючерсных контрактов на индексы цен нефтепродуктов будет расширяться с учетом полученного опыта и обратной связи от участников торгов», — рассказал руководитель направления продаж инструментов рынка деривативов СПбМТСБ Валерий Звягин.

С одной стороны, поясняет он, все участники фондового рынка, особенно в условиях ограничений, заинтересованы в расширении линейки производных финансовых инструментов, которую они предлагают своим клиентам в рамках брокерского обслуживания на организованных рынках. С другой стороны, они также работают с внебиржевыми ПФИ на топливо, например свопами и опционами. «Естественно, свои риски они должны где-то страховать. Единственное место, где это можно сделать, — биржа, и мы видим запрос на такие инструменты», — говорит представитель биржи.

Звягин подтверждает, что для финансовых игроков, таких как банки, основной интерес представляют расчетные фьючерсные контракты. В силу регуляторных ограничений такие игроки опасаются поставочных контрактов, при этом им «нужны инструменты, которые можно использовать для хеджирования на максимально широком наборе базисов». «Кроме банков на рынок начали выходить профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые до сих пор не были аккредитованы в срочной секции биржи», — добавляет он.

По данным СПбМТСБ, за девять месяцев 2024 года оборот торгов на срочном рынке вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,5 млрд руб. Объем торгов повысился на 32,8%, достигнув 383 тыс. т. Количество заключенных контрактов при этом снизилось на 1,5%, до 94,5 тыс. штук.