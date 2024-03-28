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ФАС допустила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке

ФАС: норматив продаж топлива на срочном рынке в будущем может вырасти
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Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что норматив продаж топлива на срочном рынке в будущем может быть увеличен, предпосылки к этому есть, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев на полях форума «Биржевой товарный рынок-2024», который проводит СПбМТСБ.

Норматив продаж на срочном рынке для участников биржевых торгов был введен с 1 марта в размере 1% нефтепродуктов от нормативов продаж в основной секции (16% для дизельного топлива, 15% — для бензина, 7,5% — для сжиженных углеродных газов). По словам Королева, фактически он уже превышен участниками торгов.

«Нам кажется, что сейчас такого норматива [1%] достаточно. Посмотрим, как будет работать дальше срочный рынок, насколько будет востребован, и может быть, долю увеличим», — прокомментировал Королев вопрос о возможности повышения норматива для срочного рынка.

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Фото:John Moore / Getty Images

Пока норматив для срочного рынка носит рекомендательный характер, напомнил чиновник. Предложение сделать его обязательным было, но оно не было поддержано.

Тем не менее, отметил замглавы ФАС, этот инструмент все равно работает на стабилизацию цен. Королев отметил, что в ближайшие один-два квартала будет проводиться мониторинг работы норматива, чтобы в том числе представить данные вице-премьеру Александру Новаку. «И, возможно, он даст поручение расширять эту практику», — сообщил Королев.

Замглавы ФАС также заметил, что активнее механизмом продаж на срочном рынке пока интересуются покупатели, а поставщики проявляют осторожность. «Поставщиков смущает, что это новый механизм и засчитывается в [обязательный] норматив только 1%. В этом смысле они могут быть не всегда заинтересованы продавать именно по механизму срочного рынка на бирже <…>. Объемов не так много иногда бывает. Соответственно, для них выгодно, конечно, чтобы в зачет шло в полном объеме. А 1% был взят, чтобы проверить пилотный вариант. Но если все пойдет гладко, а пока к этому предпосылки все есть, объем может быть увеличен», — заключил он.

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Теги
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