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Ведомства предложат пути возврата приоритета топлива на железной дороге

Власти вновь задумались над повышением приоритета нефтепродуктов при поставке топлива на внутренний рынок по железной дороге, узнал РБК. Минэнерго поручено предложить меры по возврату топлива из шестой в третью очередь
Фото: Мария Ионова-Грибина / РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина / РБК

Минэнерго России совместно с Минтрансом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проанализируют возможность возврата приоритетности нефтепродуктов на железной дороге в более высокую группу. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке топлива, прошедшего в феврале (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Согласно протоколу Новак поручил ведомствам «с учетом проведенного анализа логистических рисков» представить в правительство «согласованные предложения по приоритизации поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом на внутренний рынок». Предполагается, что очередность топлива может быть повышена с шестой до третьей. При этом срок исполнения поручения в документе не указан.

О том, что такая опция обсуждается, РБК сообщал в феврале. Тогда источники издания отмечали, что это целесообразно для сохранения цен на стабильном уровне в весенне-летний период, рассказывал один из собеседников. С 1 января нефтепродукты транспортируются в шестой очереди согласно Правилам недискриминационного доступа (ПНД) и ниже, тогда как с марта 2024 года их временно переносили в третью в рамках мер по стабилизации рынка топлива.

Как следует из протокола, вице-премьер также поручил Минэнерго и Минфину проанализировать налоговую нагрузку нефтяных компаний в связи с увеличением ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо. О результатах ведомствам необходимо доложить на очередном совещании, указано в документе.

Власти согласовали продление ограничений на экспорт бензина до сентября
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Также Минэнерго, Минфину и ФАС России поручено предложить меры, направленные на снижение розничных цен на нефтепродукты на территории Дальневосточного федерального округа и в отдельных субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ.

Помимо этого, Минэнерго и ФАС проработают вопрос о внесении изменений в приказ о нормативах продаж топлива на бирже. Корректировки должны предусмотреть установление обязательства для компаний реализовывать 1% от объемов производства нефтепродуктов на срочном рынке. Такие сделки предлагается вносить в зачет действующих нормативов биржевых продаж. Согласно «дорожной карте» развития срочного рынка топлива, определить обязательный норматив продаж на срочном рынке планируется в третьем квартале 2025 года. Сейчас он составляет 1% от нормативов в основной секции торгов, но пока носит рекомендательный характер.

Что касается сферы аграриев, которые готовятся вскоре открыть сезон посевной, то Минсельхозу, Минэнерго, ФАС и руководству заинтересованных субъектов Новак поручил проанализировать цены на нефтепродукты для сельхозтоваропроизводителей. Особое внимание при этом должно быть уделено регионам Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Министерство сельского хозяйства и Министерство энергетики также утвердят рекомендуемые объемы поставки дизтоплива и бензина для сельскохозяйственных работ на основании заявок регионов и предложений нефтяников.

РБК обратился за комментарием в секретариат вице-премьера Новака, а также в пресс-службы Минэнерго, Минтранса и РЖД.

Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива
Бизнес
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее правительство продлило ограничения на экспорт бензина из России для экспортеров, не относящихся к категории производителей, с 1 марта до 31 августа. Решение об этом было принято также на февральском совещании у Новака, сообщали РБК два источника, знакомых с результатами встречи. Производители бензина, соответственно, сохранили исключение из эмбарго и по-прежнему могут осуществлять зарубежные поставки.

Временный запрет на экспорт бензина, который не распространяется на международные соглашения со странами ЕАЭС, изначально был введен для всех с 1 марта по 31 августа. Правительство назвало меру превентивной, на период высокого летнего спроса и посевной. Затем меру приостанавливали для производителей и вновь возобновили в конце лета. С 1 декабря запрет на экспорт бензина для производителей вновь был отменен, но сохранен для остальных.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Виктория Елетина Виктория Елетина
бензин дизель железные дороги РЖД
Александр Новак фото

Александр Новак

политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
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