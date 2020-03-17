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Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток

Минтранс и Минэнерго предложили ввести квоты на перевозку угля, чтобы перераспределить между компаниями мощности БАМа и Транссиба. Уголь будут возить в последнюю очередь и при условии аналогичных по объему поставок в Европу
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Минтранс и Минэнерго разработали проект методики по распределению доступа к перевозке грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры. К методике подготовлено приложение, определяющее принципы, на которых будут приниматься грузы компаний для экспорта в восточном направлении. Речь идет о погрузке со станций Западно-Сибирской железной дороги, где сосредоточены основные центры добычи угля в России.

Оба документа есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, близкий к Совету потребителей по вопросам деятельности РЖД, где планируют обсудить эту методику во вторник, 17 марта.

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Какие квоты предложили Минтранс и Минэнерго

  • Минтранс предлагает отдать приоритет в перевозке в восточном направлении социально значимым грузам, снаряжению для тушения пожаров, а также воинским и специальным грузам, а также грузам для госнужд. Следом за ними, по логике ведомства, должны ехать грузы, требующие высокой скорости и надежности доставки, в том числе контейнерные поезда, несырьевые грузы, нефть, сжиженный газ, газовый конденсат, зерно и продовольственные товары и только затем — уголь на экспорт. Об этом говорится в проекте методики, разработанном Минтрансом.
  • Уголь составляет более 75% всех грузов, перевозимых по Западно-Сибирской железной дороге, но он относится к социальным грузам, перевозимым по сниженным тарифам. «Конечно, у нас 44% грузооборота — это угольщики, но эти 44% дают всего 20% дохода РЖД. Остальной же доход формируется за счет других грузов», — говорил гендиректор компании Олег Белозеров в октябре 2019 года в интервью «Коммерсанту».
  • Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке. Подход Минэнерго базируется на техническом плане РЖД по отгрузке угля со станций Западно-Сибирской железной дороги в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока, который монополия должна будет готовить на год вперед, но уточнять поквартально и помесячно.
  • Планирование отгрузок Минэнерго предлагает осуществлять в два этапа: сначала согласовывать только половину заявок (50%) на погрузку угля, а оставшиеся заявки от компаний принимать пропорционально их отгрузкам в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна.
  • Минэнерго также предусмотрело возможность переуступки объемов квот на перевозку, но только между юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с грузоотправителями. По итогам каждого месяца контролирующие органы должны проверять исполнение планов погрузки угля, чтобы в случае неравномерного распределения квот компенсировать грузоотправителям невывезенные объемы в будущем.

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«Минтранс совместно с Минэнерго и РЖД разрабатывает проект методики распределения доступа к услуге перевозки грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей. Методика направлена на распределение пропускных способностей для всех грузов, перевозимых в восточном направлении», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Представители Минэнерго, РЖД, а также крупных производителей угля (СУЭК, «Мечел», «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь») отказались от комментариев.

Как методика отразится на угольных компаниях

«Введение квот на провоз грузов в восточном направлении не лучший ответ на сложные внешнеэкономические вызовы на сырьевых рынках», — заявил РБК представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его мнению, сейчас хороший момент для РЖД применить скидки на менее загруженных направлениях и выполнить обязательства по объемам грузоперевозок, принятые в долгосрочной программе развития и долгосрочной тарифной модели компании.

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Методика, подготовленная Минтрансом и Минэнерго, — это первый подход к регулированию доступа на инфраструктуру конкретных направлений, отметил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. По его словам, само название методики противоречит действующему порядку недискриминационного доступа к инфраструктуре общего пользования. Но в то же время эта методика позволит в условиях дефицита инфраструктуры обеспечить вывоз грузов через Восточный полигон, добавил он. Методика планирования частично дублирует систему действующего планирования РЖД, но при этом включение в цепочку Минэнерго позволит сделать этот процесс более прозрачным, считает эксперт.

Источник, близкий к одному из грузоотправителей, сказал РБК, что введение таких квот грозит сокращением доли экспорта небольшим угольщикам и производителям коксующегося угля, которые почти не поставляют его в Европу: получается, что они смогут рассчитывать на перевозку лишь 50% объемов угля.

В августе 2018 года на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, удвоив объем поставок в восточном направлении к 2025 году и доведя его до 200 млн т. Он вернулся к этому вопросу в декабре 2019 года, подчеркнув, что спрос на уголь в Европе снижается. «Мы видим изменения на рынке угля в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, и мы тоже — в том числе, возможно, и из ФНБ — будем это делать», — заявил он.

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем РЖД, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна. РЖД еще в 2013 году взялись за программу модернизации и расшивки узких мест БАМа и Транссиба стоимостью 562,4 млрд руб., однако сроки ее постоянно сдвигаются. Угольщики давно жалуются на то, что компания согласовывает максимум 50% заявок по отправке угля в этом направлении, предлагая также скидки на доставку грузов в порты юга и северо-запада. Но цены на уголь в Европе значительно ниже, чем в Азии, поэтому компании не считают такие скидки достойной заменой.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: уголь, восток, Минтранс, Минэнерго
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