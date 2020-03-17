Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток

«Минтранс совместно с Минэнерго и РЖД разрабатывает проект методики распределения доступа к услуге перевозки грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей. Методика направлена на распределение пропускных способностей для всех грузов, перевозимых в восточном направлении», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Представители Минэнерго, РЖД, а также крупных производителей угля (СУЭК, «Мечел», «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь») отказались от комментариев.

Как методика отразится на угольных компаниях

«Введение квот на провоз грузов в восточном направлении не лучший ответ на сложные внешнеэкономические вызовы на сырьевых рынках», — заявил РБК представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его мнению, сейчас хороший момент для РЖД применить скидки на менее загруженных направлениях и выполнить обязательства по объемам грузоперевозок, принятые в долгосрочной программе развития и долгосрочной тарифной модели компании.

Методика, подготовленная Минтрансом и Минэнерго, — это первый подход к регулированию доступа на инфраструктуру конкретных направлений, отметил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. По его словам, само название методики противоречит действующему порядку недискриминационного доступа к инфраструктуре общего пользования. Но в то же время эта методика позволит в условиях дефицита инфраструктуры обеспечить вывоз грузов через Восточный полигон, добавил он. Методика планирования частично дублирует систему действующего планирования РЖД, но при этом включение в цепочку Минэнерго позволит сделать этот процесс более прозрачным, считает эксперт.

Источник, близкий к одному из грузоотправителей, сказал РБК, что введение таких квот грозит сокращением доли экспорта небольшим угольщикам и производителям коксующегося угля, которые почти не поставляют его в Европу: получается, что они смогут рассчитывать на перевозку лишь 50% объемов угля.

В августе 2018 года на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, удвоив объем поставок в восточном направлении к 2025 году и доведя его до 200 млн т. Он вернулся к этому вопросу в декабре 2019 года, подчеркнув, что спрос на уголь в Европе снижается. «Мы видим изменения на рынке угля в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, и мы тоже — в том числе, возможно, и из ФНБ — будем это делать», — заявил он.

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем РЖД, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна. РЖД еще в 2013 году взялись за программу модернизации и расшивки узких мест БАМа и Транссиба стоимостью 562,4 млрд руб., однако сроки ее постоянно сдвигаются. Угольщики давно жалуются на то, что компания согласовывает максимум 50% заявок по отправке угля в этом направлении, предлагая также скидки на доставку грузов в порты юга и северо-запада. Но цены на уголь в Европе значительно ниже, чем в Азии, поэтому компании не считают такие скидки достойной заменой.