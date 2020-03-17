Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минтранс и Минэнерго разработали проект методики по распределению доступа к перевозке грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры. К методике подготовлено приложение, определяющее принципы, на которых будут приниматься грузы компаний для экспорта в восточном направлении. Речь идет о погрузке со станций Западно-Сибирской железной дороги, где сосредоточены основные центры добычи угля в России.
Оба документа есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, близкий к Совету потребителей по вопросам деятельности РЖД, где планируют обсудить эту методику во вторник, 17 марта.
Какие квоты предложили Минтранс и Минэнерго
- Минтранс предлагает отдать приоритет в перевозке в восточном направлении социально значимым грузам, снаряжению для тушения пожаров, а также воинским и специальным грузам, а также грузам для госнужд. Следом за ними, по логике ведомства, должны ехать грузы, требующие высокой скорости и надежности доставки, в том числе контейнерные поезда, несырьевые грузы, нефть, сжиженный газ, газовый конденсат, зерно и продовольственные товары и только затем — уголь на экспорт. Об этом говорится в проекте методики, разработанном Минтрансом.
- Уголь составляет более 75% всех грузов, перевозимых по Западно-Сибирской железной дороге, но он относится к социальным грузам, перевозимым по сниженным тарифам. «Конечно, у нас 44% грузооборота — это угольщики, но эти 44% дают всего 20% дохода РЖД. Остальной же доход формируется за счет других грузов», — говорил гендиректор компании Олег Белозеров в октябре 2019 года в интервью «Коммерсанту».
- Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке. Подход Минэнерго базируется на техническом плане РЖД по отгрузке угля со станций Западно-Сибирской железной дороги в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока, который монополия должна будет готовить на год вперед, но уточнять поквартально и помесячно.
- Планирование отгрузок Минэнерго предлагает осуществлять в два этапа: сначала согласовывать только половину заявок (50%) на погрузку угля, а оставшиеся заявки от компаний принимать пропорционально их отгрузкам в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна.
- Минэнерго также предусмотрело возможность переуступки объемов квот на перевозку, но только между юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с грузоотправителями. По итогам каждого месяца контролирующие органы должны проверять исполнение планов погрузки угля, чтобы в случае неравномерного распределения квот компенсировать грузоотправителям невывезенные объемы в будущем.