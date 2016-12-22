Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья

Стыковка планов РЖД и угольщиков
На заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которая прошла в понедельник, 27 августа, в Кемерово, президент Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке.
«В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн т угля. По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире (после Австралии и Индонезии. — РБК). Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — сказал президент в начале заседания комиссии. По данным Федеральной таможенной службы, средняя цена продажи на экспорт российского угля в 2017 году составляла $74,5 за тонну, а за январь—июнь 2018 года — $82 за тонну.
Но для увеличения экспорта угольные компании должны координировать свои планы с РЖД, добавил Путин: «Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы. Вновь подчеркну, должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов».
Министр энергетики Александр Новак указал на перспективность увеличения экспорта на восточном направлении: страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают наращивать потребление угля, в то время как западные страны стараются снижать его долю в своем энергобалансе. «В прошлом году возобновился рост мирового потребления угля, в том числе за счет Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и ряда других стран, прирост спроса до 2025–2030 годов будет не менее 100 млн т, и в наших интересах использовать этот дополнительный спрос», — сказал министр. По его словам, к 2025 году есть возможность удвоить объем поставок в восточном направлении, увеличив долю российского угля на перечисленных рынках с текущих 9,3 до 20%. В 2018 году экспорт угля из России ожидается выше 200 млн т: примерно по 100 млн т в западном и восточном направлениях.
Новак сказал, что ранее с РЖД согласовывали увеличение перевозок угля до 180 млн т к 2024 году, но в результате «более детальных проработок» предусмотрено за счет собственных средств компании увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении до 210 млн т, в том числе по поставкам угля — до 195 млн т к 2025 году. Таким образом, экспорт в восточном направлении может вырасти почти в два раза.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сказал, что такое значительное увеличение пропускной способности обойдется компании в 695 млрд руб. При этом он предупредил, что в таком случае РЖД придется выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям, «чтобы максимально эффективно задействовать прибыль в инвестиционных целях». Иначе «это приведет к сокращению инвестпрограммы» и «невывезенными могут оказаться около 300 млн т грузов», предупредил топ-менеджер.
Увеличение добычи угля и расширение железнодорожной инфраструктуры потребует более 1,5 трлн руб. в течение шести лет, сказал на заседании комиссии Новак. По его словам, прежде всего рост добычи угля предполагается в Кузбассе, Хакасии, Якутии, Хабаровском крае и других регионах. «Мы на заседании поставили новую задачу — увеличивать поставки угля на экспорт, инвестировав в добычу и инфраструктуру 1,5–2 трлн руб.», — подтвердил журналистам совладелец и гендиректор крупнейшего в России производителя угля — СУЭК — Владимир Рашевский. По данным отраслевого агентства «Росинформуголь», только в 2018–2019 годах ожидается ввод в строй 15 новых угольных предприятий с добычной мощностью более 15 млн т и пяти углеобогатительных фабрик мощностью 11,5 млн т.
Якорный груз
Согласно последним данным РЖД, в январе—июле компания перевезла 216,1 млн т каменного угля, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за семь месяцев 2017 года компания перевезла 749,4 млн т грузов. Таким образом, уголь составляет 29% от общего объема перевозок.
«Опасная стратегия»
Однако уголь будет все больше вытесняться с рынка электроэнергии в течение следующих трех десятилетий, поскольку затраты на возобновляемые источники энергии снижаются, говорится в докладе Bloomberg New Energy Finance. Согласно докладу в производство электроэнергии в мире будет инвестировано около $11,5 трлн, из них 85%, или $9,8 трлн, пойдет на ветровые, солнечные и другие «зеленые» технологии. «Уголь в долгосрочной перспективе — главный неудачник (the biggest loser)», — отметила автор доклада Bloomberg New Energy Finance Елена Джаннакопулу.
Крупнейший мировой потребитель угля Китай тоже инвестирует в возобновляемые источники энергии. Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю Китая в 2017 году приходилось 40% общемировой мощности всех возобновляемых источников генерации.
«Ставка на угольный экспорт — опасная стратегия», — сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Он пояснил, что Китай больше не строит электростанций на угле, Южная Корея тоже неактивна в этом направлении, а Индия хотя и строит, но под уголь из Австралии и Индонезии. Он также сомневается в том, что Турция в условиях кризиса сможет нарастить импорт российского угля. «К тому же необходимо учесть, что любая страна может за три—пять лет резко сократить потребление угля, как это сделала Великобритания (экспорт российского угля в эту страну сократился с 23 млн т в начале 2000-х до 3,6 млн т в 2017 году. — РБК)», — заметил эксперт. Поэтому мощности надо развивать очень осторожно и иметь возможность переориентировать их на другие грузы, если потребление угля в странах АТР снизится, замечает Худалов.
Путин одобрил модернизацию
Президент Владимир Путин поддержал программу модернизации теплоэнергетики стоимостью до 1,5 трлн руб., рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак после окончания заседания президентской комиссии по ТЭКу (увеличение экспорта угля и модернизация энергомощностей — две основные темы этого заседания). Речь идет о модернизации за счет средств крупных потребителей около 40 ГВт генерации до 2035 года. Минэнерго и потребители ожесточенно спорили о том, нужна ли такая программа, и о ее параметрах и не успели достичь компромисса до комиссии. «Президент <...> подтвердил необходимость проработки этих вопросов с целью выхода на окончательное решение», — сказал ответственный секретарь комиссии, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.