Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья

Россия намерена увеличить экспорт угля на 50% за счет поставок в страны Азии. Необходимые для этого инвестиции в добычу и транспортировку — 1,5 трлн руб. Азия вслед за Европой может снизить потребление угля, предупреждают эксперты

Стыковка планов РЖД и угольщиков

На заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которая прошла в понедельник, 27 августа, в Кемерово, президент Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке.

«В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн т угля. По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире (после Австралии и Индонезии. — РБК). Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — сказал президент в начале заседания комиссии. По данным Федеральной таможенной службы, средняя цена продажи на экспорт российского угля в 2017 году составляла $74,5 за тонну, а за январь—июнь 2018 года — $82 за тонну.

Но для увеличения экспорта угольные компании должны координировать свои планы с РЖД, добавил Путин: «Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы. Вновь подчеркну, должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов».

Министр энергетики Александр Новак указал на перспективность увеличения экспорта на восточном направлении: страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают наращивать потребление угля, в то время как западные страны стараются снижать его долю в своем энергобалансе. «В прошлом году возобновился рост мирового потребления угля, в том числе за счет Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и ряда других стран, прирост спроса до 2025–2030 годов будет не менее 100 млн т, и в наших интересах использовать этот дополнительный спрос», — сказал министр. По его словам, к 2025 году есть возможность удвоить объем поставок в восточном направлении, увеличив долю российского угля на перечисленных рынках с текущих 9,3 до 20%. В 2018 году экспорт угля из России ожидается выше 200 млн т: примерно по 100 млн т в западном и восточном направлениях.

Новак сказал, что ранее с РЖД согласовывали увеличение перевозок угля до 180 млн т к 2024 году, но в результате «более детальных проработок» предусмотрено за счет собственных средств компании увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении до 210 млн т, в том числе по поставкам угля — до 195 млн т к 2025 году. Таким образом, экспорт в восточном направлении может вырасти почти в два раза.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров сказал, что такое значительное увеличение пропускной способности обойдется компании в 695 млрд руб. При этом он предупредил, что в таком случае РЖД придется выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям, «чтобы максимально эффективно задействовать прибыль в инвестиционных целях». Иначе «это приведет к сокращению инвестпрограммы» и «невывезенными могут оказаться около 300 млн т грузов», предупредил топ-менеджер.

Увеличение добычи угля и расширение железнодорожной инфраструктуры потребует более 1,5 трлн руб. в течение шести лет, сказал на заседании комиссии Новак. По его словам, прежде всего рост добычи угля предполагается в Кузбассе, Хакасии, Якутии, Хабаровском крае и других регионах. «Мы на заседании поставили новую задачу — увеличивать поставки угля на экспорт, инвестировав в добычу и инфраструктуру 1,5–2 трлн руб.», — подтвердил журналистам совладелец и гендиректор крупнейшего в России производителя угля — СУЭК — Владимир Рашевский. По данным отраслевого агентства «Росинформуголь», только в 2018–2019 годах ожидается ввод в строй 15 новых угольных предприятий с добычной мощностью более 15 млн т и пяти углеобогатительных фабрик мощностью 11,5 млн т.

Якорный груз Согласно последним данным РЖД, в январе—июле компания перевезла 216,1 млн т каменного угля, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за семь месяцев 2017 года компания перевезла 749,4 млн т грузов. Таким образом, уголь составляет 29% от общего объема перевозок.

«Опасная стратегия»​

Однако уголь будет все больше вытесняться с рынка электроэнергии в течение следующих трех десятилетий, поскольку затраты на возобновляемые источники энергии снижаются, говорится в докладе Bloomberg New Energy Finance. Согласно докладу в производство электроэнергии в мире будет инвестировано около $11,5 трлн, из них 85%, или $9,8 трлн, пойдет на ветровые, солнечные и другие «зеленые» технологии. «Уголь в долгосрочной перспективе — главный неудачник (the biggest loser)», — отметила автор доклада Bloomberg New Energy Finance Елена Джаннакопулу.

Крупнейший мировой потребитель угля Китай тоже ​инвестирует в возобновляемые источники энергии. Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю Китая в 2017 году приходилось 40% общемировой мощности всех возобновляемых источников генерации.

«Ставка на угольный экспорт — опасная стратегия», — сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Он пояснил, что Китай больше не строит электростанций на угле, Южная Корея тоже неактивна в этом направлении, а Индия хотя и строит, но под уголь из Австралии и Индонезии. Он также сомневается в том, что Турция в условиях кризиса сможет нарастить импорт российского угля. «К тому же необходимо учесть, что любая страна может за три—пять лет резко сократить потребление угля, как это сделала Великобритания (экспорт российского угля в эту страну сократился с 23 млн т в начале 2000-х до 3,6 млн т в 2017 году. — РБК)», — заметил эксперт. Поэтому мощности надо развивать очень осторожно и иметь возможность переориентировать их на другие грузы, если потребление угля в странах АТР снизится, замечает Худалов.