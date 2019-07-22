В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе

Угольщики Кузбасса за первое полугодие 2019 года снизили добычу энергетического угля на 7% из-за падения цен в Европе. Грузить весь уголь на восток им мешают ремонтные работы, проводимые РЖД

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Угольные предприятия Кузбасса (добывают 60% всего российского угля) за первое полугодие 2019 года снизили добычу энергетического угля на 7%, до 82,8 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности Кемеровской области.

Наиболее существенное снижение произошло в июне, добыча упала почти на 20%, сообщили в департаменте.

Цены на энергетический уголь в Европе упали в апреле на 40%, до $50 за тонну, и с тех пор остаются на уровне $50–60 за тонну. Источники в российских угольных компаниях говорили, что терпят убытки с марта на западном направлении, а на восточном их сдерживают ремонты, проводимые РЖД.

По словам источников РБК в крупных угольных компаниях, сейчас некоторые поставщики везут основную часть добытого угля в восточном направлении по согласованию с РЖД, а другие вынуждены поставлять либо с убытками в Европу, либо сокращать добычу. В связи с этим они просили монополию принимать заявки на Восток в том же объеме, что компания отгрузила на Запад. На это представитель РЖД заявил, что они «принимают заявки равномерно от всех».

В начале июля департамент угольной промышленности Кузбасса сообщал, что угольщики временно приостановили добычу угля энергетических марок и отправили во внеочередные отпуска порядка 2 тыс. сотрудников. Представители крупнейших поставщиков энергетического угля СУЭК, КРУ и СДС от комментариев отказались.