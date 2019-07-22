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В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе
Угольщики Кузбасса за первое полугодие 2019 года снизили добычу энергетического угля на 7% из-за падения цен в Европе. Грузить весь уголь на восток им мешают ремонтные работы, проводимые РЖД
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Угольные предприятия Кузбасса (добывают 60% всего российского угля) за первое полугодие 2019 года снизили добычу энергетического угля на 7%, до 82,8 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности Кемеровской области.

Наиболее существенное снижение произошло в июне, добыча упала почти на 20%, сообщили в департаменте.

Цены на энергетический уголь в Европе упали в апреле на 40%, до $50 за тонну, и с тех пор остаются на уровне $50–60 за тонну. Источники в российских угольных компаниях говорили, что терпят убытки с марта на западном направлении, а на восточном их сдерживают ремонты, проводимые РЖД.

По словам источников РБК в крупных угольных компаниях, сейчас некоторые поставщики везут основную часть добытого угля в восточном направлении по согласованию с РЖД, а другие вынуждены поставлять либо с убытками в Европу, либо сокращать добычу. В связи с этим они просили монополию принимать заявки на Восток в том же объеме, что компания отгрузила на Запад. На это представитель РЖД заявил, что они «принимают заявки равномерно от всех».

В начале июля департамент угольной промышленности Кузбасса сообщал, что угольщики временно приостановили добычу угля энергетических марок и отправили во внеочередные отпуска порядка 2 тыс. сотрудников. Представители крупнейших поставщиков энергетического угля СУЭК, КРУ и СДС от комментариев отказались.

Представитель РЖД заявил РБК, что грузоотправителей о ремонтных работах предупреждали заблаговременно, еще в конце прошлого года, поэтому они имели возможность частично скорректировать свои производственные программы и логистику доставки. «И даже в условиях ремонтно-путевых работ на инфраструктуре железных дорог Восточного полигона РЖД обеспечивают высокие темпы прироста погрузки: с начала июля погрузка угля из Кузбасса на экспорт увеличилась на 2,3% к уровню 2018 года, при этом на восточном направлении прирост составил уже 5,2%», — сообщил представитель монополии. Выполнение запланированных на июль объемов перевозок кузбасского угля на Восток позволит по итогам семи месяцев года обеспечить прирост погрузки в размере не менее 0,4%, добавил он.

Источник, близкий к одному из крупных производителей угля, сообщил РБК, что восточное направление уже загружено хакасским («Коулстар» Эдуарда Худайнатова увеличит добычу с 3 млн до 5 млн т) и якутским углем «Мечела». «Поэтому в РЖД утверждают, что погрузка на Восток растет», — замечает он.

В апреле Минэнерго и угледобывающие компании попросили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля в западном направлении из-за падения цен на сырье. И в июле монополия предоставила скидку 7,41% на перевозку угля в порты Азово-Черноморского бассейна. Но, по словам источников РБК в угольных компаниях, в этих портах низкие мощности по перевалке угля — около 10% от всей перевалки на экспорт.

Однако представитель РЖД видит «определенные резервы по наращиванию погрузки в направлении морских портов и пограничных переходов Северо-Кавказской и Октябрьской железных дорог, сухопутных железнодорожных маршрутов в Китай через Казахстан или Монголию, иностранных морских портов Черного моря, а также сухопутных железнодорожных маршрутов, в том числе через Республику Беларусь в третьи страны».

«Повторяется сценарий 2015–2016 годов, когда резкое снижение цен привело к банкротству некоторых шахт по добыче энергетического угля», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. На этот раз снижение цен произошло значительно быстрее, но есть надежда, что зарубежные конкуренты быстрее сократят добычу, что позволит российским угольщикам воспользоваться возможным отскоком цен после их ухода с рынка, добавил он. Кроме того, он отметил, что ставки за аренду подвижного состава на железной дороге уже снижаются (10–20%) в связи с падением отгрузок угля, а значит, большинство игроков сохранит минимальный уровень рентабельности.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Уголь
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