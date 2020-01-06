Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

Спотовое золото на торгах в понедельник подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года. По мнению аналитиков, после гибели генерала Сулеймани золото будет дорожать быстрее нефти

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Цена золота на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани подскочила до максимального уровня впервые за семь лет — с 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена золота на спотовом рынке в Лондоне поднялась в ходе торгов в понедельник, 6 января, на 2,3%, до $1588,13 за унцию, достигнув таким образом максимума с апреля 2013 года, к 14:10 по Москве она составляла $1576,67 за унцию. Цена палладия на спотовом рынке достигла рекордных $2030,28 за унцию. Стоимость серебра на спотовом рынке также выросла до $18,5081 за унцию, превысив рекорд сентября прошлого года.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут оказаться намного выше, чем на нефть, на фоне растущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «История показывает, что с большей долей вероятности золото будет расти намного выше нынешних уровней», — уверены эксперты. По мнению аналитиков UBS Group AG и ABN Amro Bank NV, опрошенных агентством, если напряженность в регионе будет только усиливаться, цена золота в будущем может достичь $1600 за унцию.

Федеральная резервная система США вряд ли повысит процентные ставки в течение следующих шести месяцев, что, в свою очередь, будет сдерживать доллар, — оба этих фактора являются «чрезвычайно позитивными» для золота, уверены эксперты австралийского Wendt MineLife. «Палладий, как и золото, растет в течение последних двух недель, и конфликт между США и Тегераном, похоже, способствовал этому», — уточнил аналитик Pepperstone Ltd. По его словам, спрос на палладий растет быстрее, чем его предложение, поэтому долгосрочная тенденция его роста в любом случае присутствует.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в $70 за баррель. В ходе торгов на Лондонской бирже по состоянию на 4:15 мск понедельника, 6 января, цена нефти достигла отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя пятницы, 3 января. Рост произошел после гибели главы спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.