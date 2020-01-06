Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
ЦСКА потерпел первое за полтора месяца выездное поражение в КХЛ Спорт, 19:04 В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком Общество, 18:58 Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» Общество, 18:31 Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников Технологии и медиа, 18:29 Баскетболисты «Химок» одержали свою самую крупную победу в матчах с ЦСКА Спорт, 18:20 США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН Политика, 18:15 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 18:03 Беглов назвал онколога Павленко примером настоящего врача и гражданина Общество, 17:56 Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке Финансы, 17:40 Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске Общество, 17:32 Бывший футболист сборной России возглавил ереванский «Арарат» Спорт, 17:31 Три человека пострадали в центре Москвы при обрушении строительных лесов Общество, 17:22 Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации Политика, 17:14 Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Технологии и медиа, 16:59
Гибель Сулеймани ,  
0 
Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке
Спотовое золото на торгах в понедельник подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года. По мнению аналитиков, после гибели генерала Сулеймани золото будет дорожать быстрее нефти
Фото: Michael Dalder / Reuters

Цена золота на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани подскочила до максимального уровня впервые за семь лет — с 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена золота на спотовом рынке в Лондоне поднялась в ходе торгов в понедельник, 6 января, на 2,3%, до $1588,13 за унцию, достигнув таким образом максимума с апреля 2013 года, к 14:10 по Москве она составляла $1576,67 за унцию. Цена палладия на спотовом рынке достигла рекордных $2030,28 за унцию. Стоимость серебра на спотовом рынке также выросла до $18,5081 за унцию, превысив рекорд сентября прошлого года.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут оказаться намного выше, чем на нефть, на фоне растущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «История показывает, что с большей долей вероятности золото будет расти намного выше нынешних уровней», — уверены эксперты. По мнению аналитиков UBS Group AG и ABN Amro Bank NV, опрошенных агентством, если напряженность в регионе будет только усиливаться, цена золота в будущем может достичь $1600 за унцию.

Федеральная резервная система США вряд ли повысит процентные ставки в течение следующих шести месяцев, что, в свою очередь, будет сдерживать доллар, — оба этих фактора являются «чрезвычайно позитивными» для золота, уверены эксперты австралийского Wendt MineLife. «Палладий, как и золото, растет в течение последних двух недель, и конфликт между США и Тегераном, похоже, способствовал этому», — уточнил аналитик Pepperstone Ltd. По его словам, спрос на палладий растет быстрее, чем его предложение, поэтому долгосрочная тенденция его роста в любом случае присутствует.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в $70 за баррель. В ходе торгов на Лондонской бирже по состоянию на 4:15 мск понедельника, 6 января, цена нефти достигла отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя пятницы, 3 января. Рост произошел после гибели главы спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: золото, Иран, палладий
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter