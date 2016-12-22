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Китайцы отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России
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Китайцы отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России
Бизнес, 12:52
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Китайцы отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России
Китайские инвесторы во главе с Fosun, которые в мае договорились о покупке 10% в крупнейшем российском золотодобытчике «Полюс», отказались от сделки
Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

В понедельник, 15 января, «Полюс» Саида Керимова (владеет через PGIL 82,4%) сообщил, что соглашение с китайским консорциумом о приобретении 10% акций золотодобытчика расторгнуто «из-за невыполнения отлагательного условия». О каком именно условии идет речь, в сообщении не уточняется. Стороны также отказались от опциона на покупку китайскими инвесторами еще 5% компании. Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

«После невыполнения указанного условия стороны обсуждали дополнительные опции, но не смогли прийти к взаимному решению, вследствие чего PGIL (основной владелец «Полюса») предложил расторгнуть cоглашение», — говорится в пресс-релизе компании​.

Соглашение о продаже Fosun доли в «Полюсе» было достигнуто в мае 2017 года. Предполагалось, что сумма сделки составит примерно $900 млн. Договор о продаже Fosun 10% компании был одним из факторов успешного размещения «Полюса». Под сделку с китайцами золотодобытчик даже изменил свою дивидендную политику, гарантировав минимальные выплаты на уровне не менее $550 млн в год за 2017–2019-й и не менее $650 млн в год за 2020–2021-й.

Акции «Полюса» после объявления о расторжении сделки с китайцами подешевели на московской бирже на 3,5%. По данным на 13:02 МСК они снижались на 2,2% (до 4234 руб. за бумагу) на бирже в Москве и на 1,3% (до $37,5 за GDR) — в Лондоне.

«Китайские инвесторы отличаются крайней осторожностью. Возможно, их испугали корпоративные риски, а также геополитические: США готовит новый список санкций для России, у российских бизнесменов проблемы за рубежом. Лучше им не торопиться, поскольку вернуться и купить долю в российской компании всегда смогут», — считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

Двадцатидвухлетний сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид получил от фонда отца Suleyman Kerimov Foundation акции «Полюса» в 2009 году. Керимов-старший, который с 2008 года является членом Совета Федерации, переоформил и другие свои активы на сына, в том числе сеть кинотеатров «Синема Парк» (впоследствии продана Александру Мамуту) и международный аэропорт Махачкалы.

Самого Сулеймана Керимова во Франции обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Сенатор, по версии следствия, незаконно провозил в страну крупные суммы наличными, на которые по заниженным ценам покупал недвижимость через подставных лиц. Прокуратура просила его арестовать, однако суд отказался сделать это. 6 декабря 2017 года члена Совета Федерации оставили под подпиской о невыезде, назначив залог в размере €40 млн. В понедельник власти Франции арестовали швейцарского партнера Керимова Александра Штудхальтера.

В то же время китайские регуляторы усилили контроль над иностранными инвестициями для местных компаний, пишет South China Morning Post. В конце декабря они одобрили свод правил для частных компаний, инвестирующих за рубеж.

Глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов не связывает личные проблемы Керимова и санкционные риски с мотивами китайских инвесторов: «китайцы знали о рисках инвестиций в Россию, когда заходили, кроме того, они могли бы просто продлить время рассмотрения сделки». Он отмечает, что такие прецеденты отказа китайских инвесторов уже были. «Они обычно проводят очень тщательный due diligence активов. Возможно, их беспокоило то, что оценка «Полюса» во многом зависит от реализации сложных проектов, как например, Сухой Лог», - предполагает аналитик.

В январе прошлого года «Полюс» с помощью «Ростеха» стал обладателем лицензии на крупнейшее месторождение золота в мире Сухой Лог. Объем ресурсов этого месторождения оценивается в 58 млн унций, а оценка объема запасов еще не производилась.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Fosun , «Полюс»
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Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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