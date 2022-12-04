WSJ узнала о решении Apple ускорить перенос производства из Китая
Американская компания Apple решила ускорить планы по переносу части своего производства за пределы Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.
Собеседники издания указывают, что Apple призывает поставщиков более активно планировать сборку продукции компании в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, возглавляемых Foxconn.
В начале ноября Apple сообщала, что коронавирусные ограничения на заводе по сборке iPhone в китайском Чжэнчжоу стали причиной задержек поставок новых смартфонов компании. Там также уточнили, что ожидают снижения объемов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. «Клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов», — добавили в Apple.
К концу ноября заболеваемость COVID-19 в Китае достигла рекордных показателей. Так, 27 ноября число заболевших составило почти 40 тыс. человек, сообщали в китайском комитете здравоохранения. Власти КНР в связи эпидемиологической обстановкой ведут политику «нулевой терпимости» к COVID-19, вводя частичные локдауны и усиливая требования к тестированию на коронавирус. Это привело к протестам в некоторых городах Китая.