WSJ узнала о решении Apple ускорить перенос производства из Китая

В ноября Apple предупреждала о задержках поставок новых iPhone из-за коронавирусных ограничений в Китае

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Американская компания Apple решила ускорить планы по переносу части своего производства за пределы Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Собеседники издания указывают, что Apple призывает поставщиков более активно планировать сборку продукции компании в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, возглавляемых Foxconn.

В начале ноября Apple сообщала, что коронавирусные ограничения на заводе по сборке iPhone в китайском Чжэнчжоу стали причиной задержек поставок новых смартфонов компании. Там также уточнили, что ожидают снижения объемов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. «Клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов», — добавили в Apple.

К концу ноября заболеваемость COVID-19 в Китае достигла рекордных показателей. Так, 27 ноября число заболевших составило почти 40 тыс. человек, сообщали в китайском комитете здравоохранения. Власти КНР в связи эпидемиологической обстановкой ведут политику «нулевой терпимости» к COVID-19, вводя частичные локдауны и усиливая требования к тестированию на коронавирус. Это привело к протестам в некоторых городах Китая.