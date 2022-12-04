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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о решении Apple ускорить перенос производства из Китая

WSJ сообщила, что Apple хочет ускорить перенос части производства из Китая
В ноября Apple предупреждала о задержках поставок новых iPhone из-за коронавирусных ограничений в Китае
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Американская компания Apple решила ускорить планы по переносу части своего производства за пределы Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Собеседники издания указывают, что Apple призывает поставщиков более активно планировать сборку продукции компании в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, возглавляемых Foxconn.

В начале ноября Apple сообщала, что коронавирусные ограничения на заводе по сборке iPhone в китайском Чжэнчжоу стали причиной задержек поставок новых смартфонов компании. Там также уточнили, что ожидают снижения объемов поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. «Клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов», — добавили в Apple.

К концу ноября заболеваемость COVID-19 в Китае достигла рекордных показателей. Так, 27 ноября число заболевших составило почти 40 тыс. человек, сообщали в китайском комитете здравоохранения. Власти КНР в связи эпидемиологической обстановкой ведут политику «нулевой терпимости» к COVID-19, вводя частичные локдауны и усиливая требования к тестированию на коронавирус. Это привело к протестам в некоторых городах Китая.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Apple производство Китай
Новогодний Миллиард
Гарантированный
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Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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