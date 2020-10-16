«Яндекс» объяснил развал сделки с «Тинькофф»

Официальное сообщение о переговорах по продаже «Тинькофф» «Яндексу» было опубликовано 22 сентября на сайте Лондонской фондовой биржи. 16 октября стороны сообщили, что сделка не состоится

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Компания «Яндекс» сообщила, что ей не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», говорится в сообщении.

«Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — добавили в «Яндексе».

После объявления о переговорах стороны подчеркнули, что речь пока идет о предварительной договоренности о сделке и ее параметры еще не утверждены. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков написал тогда: «Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние. Я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны и там может быть куча синергии!»

За последний год акции «Яндекса» выросли в цене на 80%, а TCS Group — на 45,5%.



По предварительному соглашению, «Яндекс» должен был заплатить за каждую акцию TCS по $27,64, что в сумме составляло бы около $5,48 млрд.



