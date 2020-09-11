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«Аэрофлот» нарастил перевозки после возобновления полетов за рубеж

«Аэрофлот» в августе увеличил объем пассажирских перевозок на 42% по сравнению с июлем. Но спрогнозировать темпы восстановления пока нельзя, поскольку не ясно, когда будут возобновлены самые популярные маршруты, сказали РБК в нем
Аэрофлот AFLT ₽81,66 -0,39% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Частичное возобновление международного авиасообщения помогло российским авиакомпаниями сократить падение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом, следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Всего в августе авиакомпании перевезли 9,15 млн человек — это на 36,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Для сравнения, в июле объем перевозок составил 6,72 млн пассажиров — на 52,8% ниже, чем годом ранее.

Самый высокий рост в августе показал «Аэрофлот». По отношению к июлю он нарастил объем перевозок на 42%, до 1,46 млн человек, и таким образом вышел на второе место среди российских авиакомпаний, обойдя дочернюю «Победу». В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число пассажиров, которые обслужил «Аэрофлот» в августе, ниже на 60,4%.

На вопрос, когда «Аэрофлот» рассчитывает вернуться на докризисный уровень, в компании отметили, что в сложившейся ситуации дать подобный прогноз нельзя. «В текущих условиях с неопределенностью сроков возобновления самых популярных международных маршрутов прогнозировать темпы восстановления потока невозможно. По тем же причинам невозможно сравнивать объемы перевозок: в условиях меняющихся правил, открытия некоторых новых международных направлений меняется и пассажиропоток», — пояснила РБК пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Общество
Фото: Kamran Jebreili / AP

По данным Росавиации, лидерство на рынке в августе сохранила S7. Она нарастила перевозки на 6,1% по сравнению с прошлым годом, до 1,6 млн пассажиров. В месячном выражении пассажиропоток у нее увеличился на 19,4%.

Нарастили в августе перевозки и «Уральские авиалинии» — на 41% по сравнению с июлем, до 934 тыс. человек. Отставание от показателей прошлого года у них составило 14,3%. «Победа» за август перевезла 1,2 млн человек, увеличив пассажиропоток на 15,4% в месячном и 17% в годовом выражении.

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Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Из полетов были разрешены только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за рубежом, и для иностранных граждан, которых нужно было доставить домой.

Постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала 1 августа. Первыми для россиян стали доступны полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, с 15 августа возобновились рейсы и в Швейцарию. С 8 сентября российским авиакомпаниям разрешили полеты в еще три страны — Объединенные Арабские Эмираты, Египет и на Мальдивы.

В одностороннем порядке с 1 сентября сняла запрет на перелеты из России Польша. Также есть страны, авиасообщение с которыми Россия официально еще не возобновила, но которые уже разрешили россиянам въезд. С 4 августа границы для них открыла Черногория, а с 7 по 21 сентября россияне смогут въехать и в Грецию. Но число граждан, которых готова принять последняя, ограничено — не более 1 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Мария Кокорева
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Росавиация
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