«Аэрофлот» нарастил перевозки после возобновления полетов за рубеж

«Аэрофлот» в августе увеличил объем пассажирских перевозок на 42% по сравнению с июлем. Но спрогнозировать темпы восстановления пока нельзя, поскольку не ясно, когда будут возобновлены самые популярные маршруты, сказали РБК в нем

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Частичное возобновление международного авиасообщения помогло российским авиакомпаниями сократить падение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом, следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Всего в августе авиакомпании перевезли 9,15 млн человек — это на 36,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Для сравнения, в июле объем перевозок составил 6,72 млн пассажиров — на 52,8% ниже, чем годом ранее.

Самый высокий рост в августе показал «Аэрофлот». По отношению к июлю он нарастил объем перевозок на 42%, до 1,46 млн человек, и таким образом вышел на второе место среди российских авиакомпаний, обойдя дочернюю «Победу». В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число пассажиров, которые обслужил «Аэрофлот» в августе, ниже на 60,4%.

На вопрос, когда «Аэрофлот» рассчитывает вернуться на докризисный уровень, в компании отметили, что в сложившейся ситуации дать подобный прогноз нельзя. «В текущих условиях с неопределенностью сроков возобновления самых популярных международных маршрутов прогнозировать темпы восстановления потока невозможно. По тем же причинам невозможно сравнивать объемы перевозок: в условиях меняющихся правил, открытия некоторых новых международных направлений меняется и пассажиропоток», — пояснила РБК пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.