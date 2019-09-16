Reuters сообщил о возобновлении отгрузки нефти Saudi Aramco после атаки

Некоторым клиентам Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке дронов, сообщили, что компания возобновила отгрузку нефти, сообщает Reuters. Ранее Эр-Рияд сократил добычу из-за нападения

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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как ее объекты были атакованы дронами, рассказали три источника Reuters, связанные с крупными нефтеперерабатывающими заводами в Азии.

По словам собеседников агентства, в профильном департаменте Saudi Aramco им заявили, что отгрузка нефти на их танкеры идет нормально.

Десять беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco 14 сентября. Под ударом оказался комплекс в Абкайне мощностью 7 млн барр. в сутки и месторождение в Хурайсе с запасами 20,1 млрд барр. нефти. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

После нападения компания сократила добычу нефти на 5,7 млн барр. в сутки, это больше половины от всей добычи в Саудовской Аравии. Эр-Рияд рассчитывает восстановить треть объемов добычи к вечеру 16 сентября, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников.