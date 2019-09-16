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Reuters сообщил о возобновлении отгрузки нефти Saudi Aramco после атаки
Некоторым клиентам Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке дронов, сообщили, что компания возобновила отгрузку нефти, сообщает Reuters. Ранее Эр-Рияд сократил добычу из-за нападения
BRENT BRENT $66,44 +10,37%
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как ее объекты были атакованы дронами, рассказали три источника Reuters, связанные с крупными нефтеперерабатывающими заводами в Азии.

По словам собеседников агентства, в профильном департаменте Saudi Aramco им заявили, что отгрузка нефти на их танкеры идет нормально.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Десять беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco 14 сентября. Под ударом оказался комплекс в Абкайне мощностью 7 млн барр. в сутки и месторождение в Хурайсе с запасами 20,1 млрд барр. нефти. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

После нападения компания сократила добычу нефти на 5,7 млн барр. в сутки, это больше половины от всей добычи в Саудовской Аравии. Эр-Рияд рассчитывает восстановить треть объемов добычи к вечеру 16 сентября, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников.

Политика
Хуситы пригрозили повторить атаки на объекты Saudi Aramco

Цены на нефть резко выросли на торгах в понедельник — ноябрьские фьючерсы марки на максимуме доходили до $71,62 за баррель, что на 18,93% больше уровня последнего закрытия. К 12:30 цена скорректировалась до $65,98. Вслед за этим рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам — в первые минуты торгов на Мосбирже курс доллара снизился на 67,67 коп., до 63,66 руб., курс евро — более чем на 81 коп., до 70,47 руб.

В понедельник хуситы предупредили, что могут вновь атаковать объекты Saudi Aramco, потребовав от Эр-Рияда прекратить военные действия в Йемене.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран, в Тегеране отвергли обвинения. У США есть основания полагать, что им известен виновник атаки, сообщил президент Дональд Трамп. Он не стал называть какую-либо страну или организацию, уточнив, что ждет подтверждения данных от Саудовской Аравии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Saudi Aramco, нефть, атака
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