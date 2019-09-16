Герман Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Представители Козака, Минэнерго и Сбербанка отказались от комментариев, представитель Минприроды не ответил на запрос РБК. «Решений на этот счет не принималось», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как Сбербанк стал владельцем НПЗ Сбербанк стал владельцем Антипинского НПЗ в мае этого года. Бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами строил его 14 лет, в основном на кредиты банка, но в конце прошлого года не смог погасить один из займов, и заложенные акции перешли кредитору. Сейчас долг Антипинского НПЗ оценивается в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком. Мазуров арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, по решению суда он будет находиться в СИЗО до 12 декабря. Бизнесмен не признает вину и выдвигает встречные претензии к Сбербанку.

Выгодный актив

В своем письме Греф просил Путина одобрить две меры поддержки: увеличить обратный акциз (вычет) из бюджета, который российские НПЗ получают из-за удаленности от экспортных рынков (добавит примерно 24 млрд руб. в год), а также поменять условия лицензий, чтобы сэкономить на логистике. Предложения раскритиковали Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС, писал «Коммерсантъ».

Первая просьба Грефа не содержала финансово-экономического обоснования и могла ущемить права других владельцев заводов. В итоге она трансформировалось в поддержку для всей отрасли — сейчас Минфин и Минэнерго готовят законопроект, в рамках которого все нефтеперерабатывающие заводы смогут получить увеличенный вычет из бюджета в обмен на обязательство инвестировать в модернизацию.

А смена условий по уже выданным лицензиям, по мнению ФАС, могла содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства: эти условия имели ключевое значение для выбора победителя. Минприроды также посчитало, что такое изменение лицензии может рассматриваться как нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, так как условия конкурса изначально ограничивали круг претендентов. Например, месторождениями, которые достались Антипинскому НПЗ, интересовалась «Роснефть», но она не стала участвовать в конкурсе. Его условия были сформулированы так, что победить мог только один участник, а присутствие других не имело смысла, объяснял РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Рисковые изменения Изменение условий лицензии после определения победителя технически возможно, но формирует риски признания такого решения нарушающим нормы антимонопольного законодательства, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Однако претенденты на эти месторождения уже не смогут оспорить результаты конкурса, на котором они были разыграны в 2015 году, замечает он: уже давно истек отведенный на это срок — один год. Но компании могут указать на наличие признаков нарушений, обратившись в ФАС, а служба в свою очередь может запретить вносить изменения в лицензию, говорит юрист. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

Изначально Козак направил Путину доклад с отрицательными отзывами ведомств. Но после этого появились поручения вице-премьера разработать законопроект о поддержке НПЗ в обмен на дополнительные инвестиции в модернизацию, а также об изменении условий лицензий, принадлежащих Антипинскому НПЗ, рассказывает один из собеседников РБК.

Проблема с логистикой — частая причина плохой экономики добычных проектов, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Получив «льготу» для трех месторождений, Сбербанк в будущем сможет получить за них больше денег: если они готовы к запуску, — порядка $700–800 млн, оценивает он. Сам завод находится в процедуре банкротства, а значит, его имущество, в том числе «дочка», которой принадлежат эти лицензии, может быть продано только на торгах, а весь доход пойдет на удовлетворение требований кредиторов, напоминает Павел Иккерт. Сбербанк — залоговый кредитор, а значит, заберет себе 80% средств от этой продажи, а затем примет участие в распределении оставшихся 20% как обычный кредитор.