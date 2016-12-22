Маск подтвердил переговоры с саудовским фондом о выкупе акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск подтвердил информацию о том, что ведет с cуверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) переговоры о выкупе акций компании. Об этом бизнесмен написал в своем блоге.

По его словам, он продолжает вести переговоры с фондом, но в тоже время ведет переговоры с рядом других инвесторов. Как отметил Маск, он хочет, чтобы Tesla имела широкий состав инвесторов.

Бизнесмен также заявил, что уже почти два года Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры о том, чтобы сделать Tesla не публичной, а частной компанией. Первая встреча состоялась в начале 2017 года, потом были проведены еще несколько, в ходе которых саудовцы подтвердили свой интерес. Маск подчеркнул, что у фонда «более чем достаточно средств для осуществления подобной сделки».

Накануне Bloomberg сообщил, что PIF ведет переговоры с Tesla об увеличении своей доли в компании. Фонду принадлежат 5% акций Tesla. PIF стремится диверсифицировать свои вложения и хеджировать риски на рынке нефти. 7 августа Маск написал в Twitter, что компания может превратиться из публичной в частную при стоимости ее акций в $420 за бумагу.