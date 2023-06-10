Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России

Производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России

Производство Essity в России продано, в России у нее три фабрики. Компания не ожидает существенных убытков. Среди ее брендов — туалетная бумага, подгузники, салфетки и мыло

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity прекратит деятельность в России, сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством, она будет завершена до конца второго квартала. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Покидать российский рынок Essity начала в прошлом апреле, за 2022-й компания списала российские активов на около 1,7 млрд шведских крон (6,8 млрд руб. — РБК). В том же году чистая прибыль компании в России составила порядка 2% от общих продаж.

«Об общем влиянии на прибыль будет сообщено после завершения продажи, но ожидается, что оно не окажет существенного финансового воздействия», — отметили в компании.

Среди товаров, которые производит Essity, — детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, продукция для защиты при недержании TENA, туалетная бумага, бумажные полотенца, платки и салфетки eи Tork, а также антисептические гели для рук и мыло. В России компания работает с 1994 года, где Essity три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тыс. человек.

Прошлой весной руководство Essity указало на ухудшение условий в России для ведения бизнеса, тогда же там предупредили о скором повышении цен. В декабре компания рассказала, что «за девять месяцев функционирования в новых условиях» локализовала в России производство более 70 товаров, производство которых теперь «максимально не зависит» от поставок из-за границы.