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Оператор «Северного потока-2» опроверг новый план достройки газопровода

Оператор газопровода «Северный поток-2» опроверг информацию о появлении нового плана по достройке газопровода. Его строительство было остановлено после введения санкций США и по-прежнему несет риски для подрядчиков
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Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Nord Stream 2, проектная компания и оператор газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, не направлял властям Дании просьбу о внесении изменений в разрешение на строительство трубопровода, чтобы его можно было достроить, несмотря на санкции США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 и подтвердил представитель Датского энергетического агентства (Danish Energy Agency, DEA).

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Nord Stream 2 в начале января подал заявку в Датское агентство по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) и обсуждает с ведомством возможность строительства газопровода с использования «тандемов» — якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорной). По информации агентства, для этих целей планируется использовать трубоукладчики, принадлежащие российской государственной компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), — «Фортуна» и «Дефендер» — вместе с буксирами Kamara (принадлежит нидерландской Boskalis, ходит под флагом Мальты) и Mustang (входит в состав флота МРТС, ходит под флагом Кипра). Kamara, согласно ее техническим характеристикам, обладает системой динамического позиционирования; о Mustang такой информации нет. РБК направил запросы в МРТС и Boskalis.

«Такой заявки (об использовании «тандемов». — РБК) не подавалось», — сообщил РБК представитель Nord Stream 2. Представитель DEPA переадресовал запрос РБК в DEA, в этом агентстве сообщили, что также «не могут подтвердить эту историю».

Когда достроят «Северный поток-2»

После того как в октябре 2019 года Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2», источники РБК, близкие к «Газпрому», рассказывали о планах по завершению стройки до конца 2019-го, в первом квартале 2020-го планировалось провести прокачку газа и подключение газопровода. Но в декабре 2019-го, когда оставалось проложить 160 км труб, США ввели санкции против подрядчиков газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве «Северного потока-2», заявила об остановке работ в акватории Дании — ее суда, оборудованные системой динамического позиционирования, покинули район строительства.

Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода приостановили. Представитель Nord Stream 2 говорил, что компания проинформирует о планах достройки газопровода, «когда придет время».

Президент Владимир Путин в январе 2020 года говорил, что Россия способна сама достроить «Северный поток-2», однако в таком случае строительство будет завершено на несколько месяцев позже. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заверил он. Министр энергетики Александр Новак говорил в конце декабря, что газопровод способен достроить трубоукладчик «Академик Черский» (принадлежит «Газпром флоту»). Позднее также называлась российская баржа «Фортуна», хотя она не оснащена системой динамического позиционирования.

Как можно достроить «Северный поток-2»

Из ответа DEA на запрос РБК следует, что предложение Nord Stream 2 по достройке «Северного потока-2» с использованием «тандемов» в принципе может быть рассмотрено.

В разрешении на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах Дании, которое DEA выдало Nord Stream 2, указывалось, что укладка труб должна осуществляться с использованием судна, оборудованного системой динамического позиционирования. Но представитель DEA напомнил, что первый газопровод «Северный поток» по дну Балтийского моря, который «Газпром» с партнерами запустили в 2011 году, строился якорными судами (маршрут «Северного потока-2» практически полностью повторяет маршрут действующего газопровода). Поэтому Nord Stream 2 может представить и альтернативное предложение — по возможному использованию других судов, не оборудованных системой динамического позиционирования, для строительства «Северного потока-2», добавил представитель DEA.

Согласно Российскому морскому регистру судоходства, системами динамического позиционирования оборудовано несколько буксиров, ходящих под российским флагом («Нептун», «Сивуч», «Нарвал»), но все они оснащены системами DYNPOS-1 или DYNPOS-2 (не относятся к максимальной степени надежности). Есть по меньшей мере два судна с максимально надежной системой DYNPOS-3 — трубоукладчик «Академик Черский» и «Эверест» ледового класса (принадлежит МРТС). «Эверест» находится в порту Сингапура, туда же направляется из Находки и «Академик Черский».

Какие риски есть у поставщиков судов

«Суда с динамическим позиционированием отличаются от якорных тем, что позволяют фиксировать судно в точке, не касаясь дна и при этом подруливать к месту работ. В динамике, которую требует укладка труб, работать с якорной системой технически очень сложно; кроме того, оказывается воздействие на значительную площадь дна», — поясняет глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Датские регуляторы поставили условие использовать именно такие суда без якоря, поскольку на дне Балтийского моря до сих пор лежат боеприпасы времен Второй мировой войны, а также экологи выступали против нарушения морской экосистемы.

Григорьев сомневается, что европейские суда (буксиры с системой динамического позиционирования) будут участвовать в проекте с санкционными рисками. «Возможно, «Газпром» отправил «Академика Черского» в Сингапур для переоборудования для будущей работы по укладке «Северного потока-2», но помимо переоборудования для этого потребуется также аттестация и освидетельствование», — отметил он.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Лазеек по уходу от санкций у компаний, чьи суда будут достраивать «Северный поток-2», практически нет, отмечает партнер петербургского офиса юридической фирмы «Борениус» Артем Жаворонков. Если «Газпром флот» напрямую предоставит свое судно (например, «Академик Черский») для достройки «Северного потока-2», компанию с большой вероятностью внесут в санкционный список, поскольку такая деятельность будет прямо нарушать оговоренный в законе запрет, говорит он.

«Если же начать выдумывать и передавать активы прокладочным компаниям, это подпадает под определение обхода или ухода от санкций, что также приведет к включению таких структур (а возможно, и их менеджмента) в санкционные списки. И если будет формальная передача судна другой организации, «Газпром флот» тоже, скорее всего, подпадет под санкции на основании целенаправленного их обхода», — указывает Жаворонков. В законе о санкциях в отношении Nord Stream 2, введенных в конце 2019 года, прописано, что потенциально наказуемыми являются в том числе «обманные или структурированные сделки по предоставлению судов» для строительства газопровода. РБК направил запрос в «Газпром флот».

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова
Теги: «Северный поток-2»
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