Оператор «Северного потока-2» опроверг новый план достройки газопровода
Nord Stream 2, проектная компания и оператор газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, не направлял властям Дании просьбу о внесении изменений в разрешение на строительство трубопровода, чтобы его можно было достроить, несмотря на санкции США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 и подтвердил представитель Датского энергетического агентства (Danish Energy Agency, DEA).
Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Nord Stream 2 в начале января подал заявку в Датское агентство по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) и обсуждает с ведомством возможность строительства газопровода с использования «тандемов» — якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорной). По информации агентства, для этих целей планируется использовать трубоукладчики, принадлежащие российской государственной компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), — «Фортуна» и «Дефендер» — вместе с буксирами Kamara (принадлежит нидерландской Boskalis, ходит под флагом Мальты) и Mustang (входит в состав флота МРТС, ходит под флагом Кипра). Kamara, согласно ее техническим характеристикам, обладает системой динамического позиционирования; о Mustang такой информации нет. РБК направил запросы в МРТС и Boskalis.
«Такой заявки (об использовании «тандемов». — РБК) не подавалось», — сообщил РБК представитель Nord Stream 2. Представитель DEPA переадресовал запрос РБК в DEA, в этом агентстве сообщили, что также «не могут подтвердить эту историю».
Когда достроят «Северный поток-2»
После того как в октябре 2019 года Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2», источники РБК, близкие к «Газпрому», рассказывали о планах по завершению стройки до конца 2019-го, в первом квартале 2020-го планировалось провести прокачку газа и подключение газопровода. Но в декабре 2019-го, когда оставалось проложить 160 км труб, США ввели санкции против подрядчиков газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве «Северного потока-2», заявила об остановке работ в акватории Дании — ее суда, оборудованные системой динамического позиционирования, покинули район строительства.
Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода приостановили. Представитель Nord Stream 2 говорил, что компания проинформирует о планах достройки газопровода, «когда придет время».
Президент Владимир Путин в январе 2020 года говорил, что Россия способна сама достроить «Северный поток-2», однако в таком случае строительство будет завершено на несколько месяцев позже. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заверил он. Министр энергетики Александр Новак говорил в конце декабря, что газопровод способен достроить трубоукладчик «Академик Черский» (принадлежит «Газпром флоту»). Позднее также называлась российская баржа «Фортуна», хотя она не оснащена системой динамического позиционирования.