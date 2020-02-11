Оператор «Северного потока-2» опроверг новый план достройки газопровода

Оператор газопровода «Северный поток-2» опроверг информацию о появлении нового плана по достройке газопровода. Его строительство было остановлено после введения санкций США и по-прежнему несет риски для подрядчиков

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Nord Stream 2, проектная компания и оператор газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, не направлял властям Дании просьбу о внесении изменений в разрешение на строительство трубопровода, чтобы его можно было достроить, несмотря на санкции США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 и подтвердил представитель Датского энергетического агентства (Danish Energy Agency, DEA).

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Nord Stream 2 в начале января подал заявку в Датское агентство по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) и обсуждает с ведомством возможность строительства газопровода с использования «тандемов» — якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорной). По информации агентства, для этих целей планируется использовать трубоукладчики, принадлежащие российской государственной компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), — «Фортуна» и «Дефендер» — вместе с буксирами Kamara (принадлежит нидерландской Boskalis, ходит под флагом Мальты) и Mustang (входит в состав флота МРТС, ходит под флагом Кипра). Kamara, согласно ее техническим характеристикам, обладает системой динамического позиционирования; о Mustang такой информации нет. РБК направил запросы в МРТС и Boskalis.

«Такой заявки (об использовании «тандемов». — РБК) не подавалось», — сообщил РБК представитель Nord Stream 2. Представитель DEPA переадресовал запрос РБК в DEA, в этом агентстве сообщили, что также «не могут подтвердить эту историю».