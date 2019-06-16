Киев предложил Кишиневу импортировать газ из ЕС без участия «Газпрома»

Украина предложила Молдавии наладить импорт газа из ЕС через украинскую ГТС. Сейчас Кишинев импортирует российский газ через территорию Украины. Действие этого контракта истекает в конце года

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Компания «Укртрансгаз» предложила Молдавии использовать возможности украинской газотранспортной системы (ГТС) и импортировать газ из Евросоюза через нее, чтобы российский «Газпром» в этой схеме не участвовал. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза». Соответствующее предложение, по информации пресс-службы, было направлено Молдавии еще весной. Известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока никак не комментировали.

Подобная инициатива, отметили в украинской компании, появилась «в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния — Молдавия» (речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии, который Молдавия строит при поддержке ЕС). Это, уверены в «Укртрансгазе», «ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с «Газпромом».

Чтобы минимизировать «потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из России, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», в Киеве заявили о готовности помочь Молдавии импортировать газ через украинскую ГТС, отмечается в сообщении.

Последняя сегодня, указали в пресс-службе, «обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам».