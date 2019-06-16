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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Киев предложил Кишиневу импортировать газ из ЕС без участия «Газпрома»
Украина предложила Молдавии наладить импорт газа из ЕС через украинскую ГТС. Сейчас Кишинев импортирует российский газ через территорию Украины. Действие этого контракта истекает в конце года
Фото: РИА Новости

Компания «Укртрансгаз» предложила Молдавии использовать возможности украинской газотранспортной системы (ГТС) и импортировать газ из Евросоюза через нее, чтобы российский «Газпром» в этой схеме не участвовал. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза». Соответствующее предложение, по информации пресс-службы, было направлено Молдавии еще весной. Известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока никак не комментировали.

Подобная инициатива, отметили в украинской компании, появилась «в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния — Молдавия» (речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии, который Молдавия строит при поддержке ЕС). Это, уверены в «Укртрансгазе», «ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с «Газпромом».

Чтобы минимизировать «потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из России, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», в Киеве заявили о готовности помочь Молдавии импортировать газ через украинскую ГТС, отмечается в сообщении.

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Последняя сегодня, указали в пресс-службе, «обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам».

Кроме того, «Укртрансгаз», рассказали в пресс-службе, предложил Молдавии создать в украинских подземных хранилищах собственный «страховой запас газа». В Киеве полагают, что этой зимой он сможет обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям. В целом общая мощность в точках соединения между Молдавией и Украиной, добавили в компании, позволяет транспортировать до 15 млн куб. м. газа в день.

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Действующий газовый контракт Молдавии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Летом прошлого года молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич утверждал, что новый договор с российской компанией Кишинев не будет заключать до тех пор, пока не будет построен газопровод Кишинев — Унгены. «Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента», — отмечал он.

Кроме того, президент Молдавии Игорь Додон прежде неоднократно выражал обеспокоенность из-за возможного сокращения поставок российского газа, который республика импортирует через Украину. «Было публично объявлено, что в тех объемах, в которых сейчас есть транзит [российского газа], его не будет», — отмечал политик, указывая, что, если этого транзита «по нашей ветке» не будет вообще, «то будут очень большие проблемы».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев весной этого года отмечал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться с 2020 года. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, позже комментируя это, заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти республики будут опираться на прагматичные соображения.

Договоренности о поставке российского газа на Украину и его транзите через территорию страны в Европу истекают в конце 2019 года. Замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский в мае допускал, что Россия и Украина могут договориться о продлении этого контракта до истечения этого срока.

В 2018 году «Газпром», согласно материалам на сайте российской компании, поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (тогда этот показатель оценивался в 2,7 млрд куб. м).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, Молдавия, Евросоюз
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