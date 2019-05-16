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American Express $140 (+16,41%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Минэнерго заявило о готовности договариваться с Украиной по транзиту газа

Замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что Россия и Украина могут договориться о продлении контракта по транзиту газа в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Договариваться надо? Надо. Будем договариваться до последнего», — ответил он на вопрос, смогут ли стороны договориться до конца года.

ТАСС добавляет, что Яновский отметил, что Минэнерго выступает против идеи продажи российского газа Украине на восточной границе, чтобы затем она перепродавала его странам Евросоюза.

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«С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?» — заявил он.

Замминистра добавил, что в действующем контракте на транзит газа можно поменять объемы и срок. По его словам, в рамках европейских правил транзит должен осуществляться свободно по конкурентоспособной цене, однако украинская сторона пока этого не предоставляет.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что существует высокая вероятность прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года. По его словам, это может произойти, даже если не будет построен трубопровод «Северный поток-2». Он отметил, что «Газпром» в настоящее время поставляет газ в Европу в ускоренном темпе, чтобы создать дополнительные запасы.

В конце апреля «Нафтогаз» сообщил, что компания планирует предложить «Газпрому» новый транзитный договор сроком на 10 лет.

Теги: Минэнерго, транзит газа, Украина
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