Минэнерго заявило о готовности договариваться с Украиной по транзиту газа

Минэнерго заявило о готовности договариваться с Украиной по транзиту газа

Замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что Россия и Украина могут договориться о продлении контракта по транзиту газа в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Договариваться надо? Надо. Будем договариваться до последнего», — ответил он на вопрос, смогут ли стороны договориться до конца года.

ТАСС добавляет, что Яновский отметил, что Минэнерго выступает против идеи продажи российского газа Украине на восточной границе, чтобы затем она перепродавала его странам Евросоюза.

«С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?» — заявил он.