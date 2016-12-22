ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,96 66,53 EUR Нал. 77,68 76,07 USD Бирж. 67,20 +0,17 EUR Бирж. 76,84 +0,14 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6441,80 +41,90 IMOEX 2270,30 +0,67% RTSI 1064,34 +1,10% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25761,05 +0,36% Nasdaq 7807,55 -0,11%
Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом»
Лента новостей
Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:26, РБК и Сбербанк Президентская библиотека обнародовала данные дела о покушении на Ленина 18:23, Общество ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Чечне 18:17, Политика PDVSA выплатит $2 млрд за национализацию Conoco в Венесуэле 18:10, Бизнес Ельцин-центр опроверг заявления о попытке Ельцина сбежать из-за путча 17:50, Общество СМИ узнали об отзыве 700 тыс. автомобилей Volkswagen 17:45, Бизнес Почему нужно увидеть выставку «Жемчуг: сокровища морей и рек» в Москве 17:43, Партнерский материал УЕФА назвал тройку претендентов на титул лучшего футболиста сезона 17:42, Спорт Джихан Ву, Bitmain: ICO — неустойчивый пузырь, он лопнет 17:28, Крипто Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом» 17:28, Бизнес Сотрудников Deutsche Bank призвали отказаться от командировок 17:25, Бизнес Суд арестовал замдиректора РКК «Энергия» по делу об откате на ₽31,6 млн 17:22, Общество Падение курса лиры спровоцировало рост спроса на турецкую недвижимость 17:17, Бизнес Народ против: почему калифорнийские присяжные не поверили Monsanto 17:16, Мнение Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:14, РБК и Сбербанк СК рассказал детали нападения на полицейских в Чечне 17:06, Общество Прокуратура не нашла подстрекательства в «деле «Нового величия» 16:55, Общество «Единая Россия» попросит Медведева вернуться к теме накопительных пенсий 16:53, Общество «Единая Россия» поручила отменить пенсионные льготы думцев и сенаторов 16:45, Общество Apple удалила 25 тыс. приложений с азартными играми из App Store в Китае 16:39, Технологии и медиа Где найти места с картин Моне, Ван Гога и Ренуара 16:35, Стиль Китайский концерн CCCC проведет работы для «Звезды» за 15,3 млрд руб. 16:28, Бизнес В Киеве заявили об отсутствии планов «возврата» Крыма военным путем 16:25, Политика Кадыров рассказал про цель напавших на полицейских в Чечне 16:24, Общество Лавров сообщил о «секретной директиве» ООН по сирийской экономике 16:18, Политика Венесуэла девальвировала боливар на 96% 16:17, Экономика Что будет с EOS: стартап запустил новую платформу 16:10, Крипто В Чечню из Сирии вернулись двести военных полицейских 15:55, Общество
Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом»
Бизнес, 17:28
0
Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом»

Правительство Молдавии не планирует заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну, пока не будет построен газопровод Кишинев — Унгены, заявил TVC21 министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены», — сказал министр.

Президент Молдавии предложил России отменить пошлины на 5–6 групп товаров
Политика

Действующий контракт с «Газпромом», заключенный 10 лет назад кабинетом министров под руководством Зинаиды Гречаный, истекает 31 декабря 2019 года.
Проектируемый газопровод Кишинев — Унгены является продолжением участка румыно-молдавского газопровода Яссы — Унгены, который был запущен в рамках диверсификации поставок газа в Молдавию в августе 2014 года. Строительство газопровода Кишинев — Унгены планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев.

Теги: Молдавия
Главное
Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам ушла в отставку Бизнес
Материалы по теме
Президент Молдавии предложил России отменить пошлины на 5–6 групп товаров Политика
Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter