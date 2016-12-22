Молдавия решила не заключать новый контракт с «Газпромом»

Правительство Молдавии не планирует заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну, пока не будет построен газопровод Кишинев — Унгены, заявил TVC21 министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены», — сказал министр.

Действующий контракт с «Газпромом», заключенный 10 лет назад кабинетом министров под руководством Зинаиды Гречаный, истекает 31 декабря 2019 года.

Проектируемый газопровод Кишинев — Унгены является продолжением участка румыно-молдавского газопровода Яссы — Унгены, который был запущен в рамках диверсификации поставок газа в Молдавию в августе 2014 года. Строительство газопровода Кишинев — Унгены планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев.