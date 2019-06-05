Президент Молдавии отказался платить России за газ для Приднестровья

Транзит российского газа в Молдавию идет через Приднестровье, которое имеет долги перед «Газпромом», рассказал Игорь Додон. По его словам, при сокращении объемов транзитного газа Молдавии грозят проблемы

Игорь Додон (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Молдавия не намерена покрывать долги Приднестровья перед Россией за поставленный Приднестровью газ, заявил президент Молдавии Игорь Додон во время интервью телеканалу NTV-Moldova.

По его словам, Молдавия в январе 2020 года столкнется с очень серьезными проблемами, связанными с поставками газа из России.

«Я говорю о транзите через Украину. Было публично объявлено, что в тех объемах, в которых сейчас есть транзит [российского газа], его не будет. А если его вообще не будет по нашей ветке, то будут очень большие проблемы», — заявил Додон. В мае глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что транзит российского через Украину может прекратиться с 2020 года.

Помимо сокращения объемов транзита Додон указал на то, что российский газ поступает в Молдавию через Приднестровье, у которого есть долги за газ перед «Газпромом».