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Политика ,  
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Президент Молдавии отказался платить России за газ для Приднестровья
Транзит российского газа в Молдавию идет через Приднестровье, которое имеет долги перед «Газпромом», рассказал Игорь Додон. По его словам, при сокращении объемов транзитного газа Молдавии грозят проблемы
Игорь Додон  (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Молдавия не намерена покрывать долги Приднестровья перед Россией за поставленный Приднестровью газ, заявил президент Молдавии Игорь Додон во время интервью телеканалу NTV-Moldova.

По его словам, Молдавия в январе 2020 года столкнется с очень серьезными проблемами, связанными с поставками газа из России.

«Я говорю о транзите через Украину. Было публично объявлено, что в тех объемах, в которых сейчас есть транзит [российского газа], его не будет. А если его вообще не будет по нашей ветке, то будут очень большие проблемы», — заявил Додон. В мае глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что транзит российского через Украину может прекратиться с 2020 года.

Помимо сокращения объемов транзита Додон указал на то, что российский газ поступает в Молдавию через Приднестровье, у которого есть долги за газ перед «Газпромом».

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«Бесплатно газ им давать никто не будет. А на этом держится все, включая электроэнергию, которую мы покупаем у них [Приднестровья]. Мы им платим живыми деньгами, а они этими деньгами не платят русским за газ, а покрывают какие-то другие бюджетные интересы или интересы каких-то других фирм. Это серьезная проблема, потому что мы никогда за этот долг не заплатим», — сказал Додон, отметив что в ближайшие месяцы такой расклад станет невозможным.

«Мы как потребители правого берега [Днестра] исправно платим за газ и всегда за него платили, почему мы должны платить за газ, за который потребители левого берега либо не платили, либо эти деньги куда-то шли? Давайте разбираться», — заявил Додон.

РБК направил запрос в «Газпром».

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Чего ждать от нового президента Приднестровья

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика географически расположена на левом берегу Днестра, между Украиной и Молдавией. На территории Приднестровья находится оперативная группировка российских миротворческих сил, которая сохраняется там с 1992 года.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Игорь Додон, Молдавия, Приднестровье, российский газ
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