Болгария пригрозила отсудить у «Газпрома» €400 млн

Если София не добьется компенсации, то Болгария подаст иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты, сказал глава Минэнерго страны. Ранее российский суд запрещал «дочкам» Uniper и Gasunie судиться с «Газпромом» за рубежом

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Новое руководство госкомпании «Булгаргаз» будет добиваться компенсации ущерба более чем на €400 млн в связи с прекращением поставок газа «Газпромом» в страну. Об этом заявил глава Минэнерго Болгарии Владимир Малинов на брифинге, в котором приняли участие и новые лидеры компании, сообщает болгарское агентство БТА.

По словам министра, «Газпром экспорт» приостановил поставки по контракту с «Булгаргазом» с апреля 2022 года.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] «Газпром экспорт» мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован», — заявил он.

Если между сторонами не будет достигнуто согласие, то болгарская сторона подаст иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже, сказал Малинов. Он уточнил, что руководство «Булгаргаза» предоставило не более одного месяца для достижения добровольного соглашения с российской стороной.

РБК направил запрос в «Газпром».

В марте российский суд запретил Uniper Global Commodities, структуре крупнейшего немецкого импортера газа Uniper, и немецкой Metha-Methanhandel продолжать разбирательство в международном арбитраже с «Газпром экспортом». В ноябре Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж. Компания обвинила российскую «дочку» в убытках от недопоставки газа в €11,6 млрд. «Газпром экспорт» не признала нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper. Российский суд также запрещал структуре нидерландского оператора Gasunie, Gasunie Transport Services, инициировать и продолжать тяжбу в Окружном суде Северных Нидерландов с «Газпром экспортом».

В конце марта 2022 года президент Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за российский газ от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств), которые ввели против России санкции. Данная схема начала действовать с 1 апреля. До этого европейские потребители «Газпрома» платили за российский газ в основном в долларах и евро.

В Минэнерго Болгарии заявили тогда, что новый порядок оплаты поставок газа не соответствует действующему контракту. В ответ на это «Газпром» остановил поставки газа в Болгарию. Контракт предусматривал поставку газа в объеме до 2,9 млрд куб. м ежегодно в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года.

Поставки российского газа в Болгарию шли по сухопутному продолжению второй нитки магистрального газопровода «Турецкий поток». Через него топливо по болгарской газотранспортной системе (ГТС) также идет в Сербию и Венгрию.