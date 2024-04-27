ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch

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Власти ЕС полагают, что меры российских властей в отношении «дочек» Ariston и Bosch не соответствуют международному праву, и призывают их отказаться от этих шагов, сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Европейский союз призывает Россию пересмотреть эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими», — сказано в сообщении.

Действия Москвы подтвердили статус России как «непредсказуемого игрока» в экономической сфере, считают в службе.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. Речь идет об ООО «Аристон Термо Русь», принадлежащей итальянской Ariston Holding N.V., а также ООО «БСХ Бытовые Приборы», которой владеет немецкая BSH Hausgeräte GmbH. Последняя входит в Bosch Group.

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Ее генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб. BSH Hausgeräte выпускает холодильники, стиральные, сушильные, посудомоечные машины, плиты, пылесосы. Ей принадлежат такие бренды, как Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF и др. Компания работала на российском рынке с 1994 года, на территории России у нее было семь производств. Однако в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Bosch объявила о приостановке деятельности в России. Позднее компания начала искать покупателей на свои активы в стране, часть из них была продана.

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД страны для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group» после передачи «Газпрому» активов компании. Глава ведомства Антонио Таяни назвал решение неожиданным и пообещал, что итальянское правительство защитит местный бизнес.