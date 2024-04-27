 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch

ЕС призвал Россию отменить передачу «дочек» Ariston и Bosch структуре «Газпрома»
«Газпром» GAZP ₽164,8 +1,44% Купить
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Власти ЕС полагают, что меры российских властей в отношении «дочек» Ariston и Bosch не соответствуют международному праву, и призывают их отказаться от этих шагов, сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Европейский союз призывает Россию пересмотреть эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими», — сказано в сообщении.

Действия Москвы подтвердили статус России как «непредсказуемого игрока» в экономической сфере, считают в службе.

В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston
Политика
Алексей Парамонов

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. Речь идет об ООО «Аристон Термо Русь», принадлежащей итальянской Ariston Holding N.V., а также ООО «БСХ Бытовые Приборы», которой владеет немецкая BSH Hausgeräte GmbH. Последняя входит в Bosch Group.

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Аристон Термо Русь» зарегистрировано в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Основной вид деятельности компании — производство бытовых электрических приборов. Ее генеральный директор — Сергей Кукуть. За 2023 год прибыль «Аристон Термо Русь» составила 33 млн руб., выручка — 9,4 млрд руб.

BSH Hausgeräte выпускает холодильники, стиральные, сушильные, посудомоечные машины, плиты, пылесосы. Ей принадлежат такие бренды, как Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF и др. Компания работала на российском рынке с 1994 года, на территории России у нее было семь производств. Однако в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Bosch объявила о приостановке деятельности в России. Позднее компания начала искать покупателей на свои активы в стране, часть из них была продана.

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД страны для дачи «разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group» после передачи «Газпрому» активов компании. Глава ведомства Антонио Таяни назвал решение неожиданным и пообещал, что итальянское правительство защитит местный бизнес.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Bosch ЕС Газпром
Материалы по теме
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston
Политика
Путин передал структуре «Газпрома» управление «дочками» Ariston и BSH
Бизнес
Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области Политика, 22:41
МИД объяснил задержки при проверке иностранцев на границе Общество, 22:40
В Турции полицейский открыл стрельбу в участке и ранил двух коллег Общество, 22:28
На парад Победы запретили проносить вейпы, флаги и воздушные шары Общество, 22:04
Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов Политика, 21:57
Женский «Спартак» проиграл ЦСКА в первом в истории дерби команд Спорт, 21:40
Redkassa объяснил сбоем СМС с приглашениями на концерт в «Крокус» Технологии и медиа, 21:37
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Ребенка не пустили на рейс в Дубай из-за одной буквы в паспорте Общество, 21:35
«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 97-й минуте Спорт, 21:29
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch Бизнес, 21:19
Песков назвал участь Зеленского предрешенной Политика, 21:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:16
«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в чемпионате Италии Спорт, 21:06
«Страна» узнала об открытии производства по иску о выборах на Украине Политика, 21:04