В Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России до 30%
Авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года, передает ТАСС.
«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов», — сказал он.
В 2022 году российские авиакомпании столкнулись с серьезным давлением из-за международных санкций и ограничения авиасообщения в Центральной и Южной России. В этих условиях власти выделили им 100 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий, в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт. Для определения получателей субсидий Минтранс провел отбор, по результатам которого были одобрены 32 заявки на субсидии из 34 заявок обратившихся за ними перевозчиков.
Четверть выделенной суммы (25,7 млрд руб.) пришлась на «Аэрофлот», 22 млрд руб. досталось S7, еще 14 млрд руб. — лоукостеру «Победа» («дочка» «Аэрофлота»).
В августе 2022 года Минтранс отчитался о снижении цен на авиабилеты благодаря этим субсидиям на 8%.