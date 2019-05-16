В «Газпроме» объявили 2019-й годом больших перемен

По ее словам, американский сжиженный природный газ (СПГ) занять эту нишу не сможет. «Большинство контрактов заключается на условиях Free on Board, когда конечный пункт назначения танкера в момент покупки груза может быть неизвестен и, если более выгодные условия появляются на другом рынке, танкер отправляется туда», — пояснила Бурмистрова.

Месторождение Гронинген Газовое месторождение Гронинген в Нидерландах является крупнейшим в Европе. Добыча газа в промышленных объемах началась на нем в 1963 году. Оператором месторождения является компания NAM — совместное предприятие ExxonMobil и Shell. К концу 2016 года по расчетам Министерства экономики Нидерландов остаточные запасы Гронинген составляли около 600 млрд куб. м. Совокупные извлекаемые запасы газа на других месторождениях страны не превышают 200 млрд куб. м. В марте 2018 года правительство Нидерландов из-за сильного землетрясения решило сократить добычу на этом месторождении на 45%, до 12 млрд куб. м к 2022 году, а к 2030 году прекратить ее полностью.

Она также сообщила, что, по прогнозам экспертов, во второй половине года цена на газ будет расти на фоне роста нефтяных котировок. «От того зависят и спотовые цены на СПГ (цены во время немедленной отгрузки или поставки. — РБК), они будут расти с ростом азиатской премии, что приведет к сокращению поставок сжиженного газа в Европу в пользу Азии», — уточнила Бурмистрова.

В последние годы Европа очень много сделала, чтобы увеличить долю возобновляемой энергии (ВИЭ) в энергобалансе, однако у такого подхода есть серьезный недостаток — нестабильность поставок подобной энергии. А он, по словам Бурмистровой, приводит к проблемам европейского масштаба.

В такой ситуации поставки трубопроводного газа «Газпрома» дают Европе эффективную возможность заместить собственную добычу, заявила она. «Решить проблему нестабильности способна газовая генерация, она же обеспечивает минимальное количество выбросов», — считает Бурмистрова. В связи с этим зампред правления напомнила, что в Европе газовая инфраструктура уже создана и развита. «В Германии газовые сети транспортируют в два раза больше энергии, чем электросети, а затраты на нее меньше в пять раз», — отметила Бурмистрова.

«Газпром» уже нарастил свою долю до 201,8 млрд куб. м газа (36,7% рынка), и это, по словам Бурмистровой, говорит о его надежности. В среднесрочной перспективе компания ориентируется на спрос в диапазоне от 194 млрд до 204 млрд куб. м в Европе.

Она напомнила, что в 2019 году «Газпром» рассчитывает запустить трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также что компания постепенно меняет приоритеты. «Газопроводы не вечны, мы также меняем свои приоритеты в добыче газа, мы смещаемся на Ямал в приоритетах добычи», — отметила Бурмистрова.

По ее словам, новые газопроводы не увеличивают зависимость Европы от российского газа, как указывали зарубежные критики строительства «Северного потока-2», а дают ей выбор, какими источниками пользоваться.

В 2018 году на месторождения на полуострове Ямал пришлось около 15% добычи «Газпрома», а к 2035 году его доля должна возрасти примерно до 40%, следует из стратегии компании. В марте 2019 года один из ключевых департаментов «Газпрома», ответственный за добычу газа, газового конденсата и нефти, возглавил Сергей Меньшиков, который более десяти лет руководил добывающей «дочкой» «Газпрома» на Ямале — компанией «Газпром добыча Надым».

Всего компания разрабатывает на полуострове 32 месторождения с суммарными запасами 26,5 трлн куб. м газа, 1,6 млрд т газового конденсата, 300 млн т нефти. Самым крупным по разведанным запасам из них является Бованенковское. На Ямале компания намерена сформировать «новый центр газодобычи» с выработкой до 360 куб. м газа.