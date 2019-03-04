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«Газпром» выбрал нового куратора добычи газа
Один из ключевых департаментов «Газпрома» — по добыче газа и газового конденсата — возглавит Сергей Меньшиков, который до этого руководил «Газпром добыча Надым» на Ямале. На «Газпром» приходится 12% мировой добычи газа
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сергей Меньшиков, который более десяти лет руководил добывающей «дочкой» «Газпрома» на Ямале «Газпром добыча Надым», возглавит один из ключевых департаментов головной компании — департамент 307 (отвечает за добычу газа, газового конденсата и нефти). Об этом РБК рассказал сотрудник «Газпрома» и подтвердил источник в Газпромбанке (у структур «Газпрома» около 46% Газпромбанка).

Департамент 307 отвечает за поддержание добычи и бурения «Газпрома», отмечает один из партнеров компании. По собственным данным «Газпрома», на компанию приходится 12% мировой добычи газа. В 2018 году она увеличила добычу газа на 5,6%, до 497,6 млрд куб. м. «Газпром» добывает две трети всего газа в стране и обеспечивает около 60% поставок на внутренний рынок. За последние два года прирост добычи компании (80 млрд куб. м) оказался больше, чем совокупная годовая добыча ее крупнейшего конкурента в России — НОВАТЭКа, который в 2018 году добыл лишь 68,8 млрд куб. м газа, отметил на Дне инвестора в Гонконге зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.

«Пока не комментируем», — сказал РБК официальный представитель предправления «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на вопрос о назначении Меньшикова. В справочной «Газпром добыча Надым» сообщили, что топ-менеджер проводит селекторное совещание.

Меньшиков до последнего времени руководил добычей в одном из ключевых для «Газпрома» регионов — на Ямале. «Газпром добыча Надым» — это первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Изначально оно было создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения, а сейчас также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Последнее из них является крупнейшим по разведанным запасам газа на полуострове Ямал (на момент начала разработки в 2012 году они оценивались в 4,9 трлн куб. м). В декабре 2018 года Бованенковское месторождение было запущено на полную мощность, теперь на нем можно добывать до 115 млрд куб. м, больше 20% всей добычи «Газпрома». По данным «Интерфакса», инвестиции в освоение месторождения и строительство газопроводов Бованенково — Ухта — Грязовец — Торжок, по которому газ пойдет в том числе на экспорт в Европу, превысили 2 трлн руб.

В церемонии запуска помимо предправления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова принимал участие по телемосту президент Владимир Путин. «Сырьевая база полуострова Ямал позволит укрепить энергобезопасность России и надежность поставок на экспорт», — сказал тогда Путин.

Презентацию дальнейшего развития месторождений Ямальского центра газодобычи, который, по мнению «Газпрома», станет основным для российской газовой промышленности в XXI веке, Миллеру делал Меньшиков. Суммарные запасы и ресурсы 32 месторождений полуострова компания оценивает в 26,5 трлн куб. м и рассчитывает довести добычу газа в регионе до 360 млрд куб. м в год.

Предшественник Меньшикова на посту главы департамента добычи Всеволод Черепанов, который также входил в правление «Газпрома», был отправлен в отставку неделю назад, 25 февраля, вместе с двумя зампредами правления — Валерием Голубевым (отвечал за внутренний рынок) и Александром Медведевым (отвечал за экспорт). Тогда пресс-служба «Газпрома» сообщала, что Черепанов, работающий в компании с 1993 года, займет другую должность, не уточняя деталей. Сам Черепанов говорил РБК, что покинул свой пост в связи с истечением срока контракта и пока не получал нового предложения о работе. «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в «Газпроме» или уйду совсем». После отставки он ушел в отпуск.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Алина Фадеева
Теги: Алексей Миллер, Всеволод Черепанов
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