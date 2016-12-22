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Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы
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Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы
Политика, 11:17
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Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы
Проект «Северный поток-2» опасен для Европы, поскольку строительство газопровода является формой замаскированной войны, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Он назвал газопровод геополитическим оружием России
Владимир Гройсман (Фото: Степан Франко / EPA / TASS)

​Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим оружием России и формой скрытой войны против Европы и европейских потребителей, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. Такая оценка была дана им в интервью германскому изданию Die Welt, фрагменты которого опубликованы на официальном сайте правительства Украины.

«Северный поток-2» — это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это — быть зависимым от России в энергетическо-политическом плане. По собственному опыту нам известно, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России», — сказал украинский премьер.

По словам Гройсмана, для безопасности Европы большое значение имеет сохранение Украиной статуса главного транзитера российского газа. «Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. [Пропускная] способность ее составляет 140 млрд куб. м. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал», — добавил Гройсман.

С критикой проекта «Северный поток-2» постоянно выступают и представители США. 28 ноября, говоря о задержании российскими военными кораблей ВМС Украины у Керченского пролива, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт призвала европейские страны задуматься о целесообразности строительства этого газопровода. Она оценила проект как поддержку России, которую оказывают страны Европы.

Еще одним жестким противником проекта является правительство Польши. 1 декабря глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал оказать давление на страны, которые поддерживают строительство «Северного потока-2».

В Берлине регулярно заявляют, что проект является чисто экономическим. «Мы приняли критику к сведению, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект как на экономический», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Гройсман , «Северный поток-2» , Европа
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