Аналитики зафиксировал рост экспорта российского алюминия в Китай

Новые американские и британские санкции приведут к росту ввоза в Китай произведенных в России алюминия, меди и никеля. Изменение глобальной логистики приведет и к тому, что китайские металлурги тоже нарастят производство

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Запрет для западных сырьевых бирж обслуживать поставки произведенных в России алюминия, меди и никеля придаст импульс китайской биржевой торговле, передает Bloomberg. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут осуществлять операции с этим сырьем, поставленным из России. Шанхайская фьючерсная биржа осталась единственной крупной сырьевой биржей в мире, которая этим занимается.

«Ликвидность российских металлов на европейском и американском рынках может еще больше снизиться, а глобальные торговые потоки изменятся», — заявил Bloomberg старший аналитик шанхайского брокера Guotai Junan Futures Ван Рон. По данным брокерской компании, новые санкции приведут к увеличению экспорта российского металла в страны за пределами юрисдикции США и Великобритании, особенно в Китай.

В Guotai Junan полагают, что изменение логистики также будет способствовать наращиванию экспорта продукции, произведенной самими китайскими металлургами. КНР является крупнейшим в мире производителем рафинированной меди и алюминия и крупным игроком на рынке никеля благодаря инвестициям в добычу и производство в Индонезии (в 2023 году ее доля в мировом производстве этого составила почти 50%).

Bloomberg передает, что объем ввоза российского алюминия в Китай достиг рекордных уровней. В октябре «Русал» подписал соглашение о приобретении 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) за 1,911 млрд юаней ($263,176 млн). Компания сообщила, что по результатам 2023 года увеличила продажи в Китай более чем в 2,5 раза, а доля всей Азии в структуре продаж выросла с 27 до 38,4%.

Рост поставок из России происходит на фоне определенных трудностей в китайской экономике: в 2023 году местные трейдеры столкнулись со слабым спросом на металлургическую продукцию, а оживление на рынках таких товаров, как медь, началось относительно недавно.

12 апреля Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля, которые произведены российскими компаниями. Американским компаниям запретили приобретать эти металлы, экспортировать их, реэкспортировать, продавать и поставлять.

Россия считает западные санкции незаконными и неэффективными и требует их отмены.